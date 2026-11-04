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FIGC, Lotito presenta la candidatura per il Consiglio Federale: vuole rientrare dopo l’addio del 2025

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di Matteo Esposito
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Claudio Lotito vuole tornare nel Consiglio Federale della FIGC. Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa, il presidente della Lazio ha presentato oggi la propria candidatura, recandosi personalmente in Federcalcio per depositarla.
Lotito non ricopre più alcun ruolo in FIGC dal 3 febbraio 2025, ma ha ora deciso di provare a rientrare nel Consiglio Federale. Una scelta che, sempre secondo l’agenzia, prescinde da chi sarà il prossimo presidente federale tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani.
(Adnkronos)
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