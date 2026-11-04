IL PUNTO DEL MERCOLEDI' - D'UBALDO: "Cercasi personalità". CARMELLINI: "Tre indizi fanno più di una prova"

Un mercoledì amaro per la Roma, perché ieri si è ritrovata avanti di due gol sul campo del Manchester United alla fine del primo tempo e torna a casa senza nemmeno un punto. Secondo Guido D'Ubaldo, sul Corriere della Sport, il problema potrebbe essere la mancanza di personalità. Tiziano Carmellini, invece, punta il focus sulle rimonte subite in Champions League sulle colonne de Il Tempo.

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Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola

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CORRIERE DELLO SPORT - GUIDO D'UBALDO

La Roma non cancella i fantasmi del passato e consente al Manchester United di rialzarsi dalla crisi. Gasperini ha dovuto far fronte ad un numero crescente di infortunati (...)

La Roma è stata esemplare, ha realizzato due gol in sei minuti, ha avuto la possibilità di affossare lo United, il terzo gol non è arrivato per poco.

Come spesso è accaduto in questa stagione la squadra di Gasperini ha accusato un calo di tensione dopo l'intervallo. Poteva essere una bella favola invece è stato l'inizio di un incubo (...)

Per diventare davvero una grande squadra la Roma deve risolvere questo problema. Non può avere due anime, non può buttarsi via dopo aver sovrastato l'avversario nella prima frazione di gioco (...)

Forse la Roma non ha la rosa per poter andare avanti a lungo in campionato e in Champions, ma buttare via occasioni come questa fa male.

CORRIERE DELLO SPORT - MIMMO FERRETTI

Una maledizione più che una statistica. Quattro precedenti quattro ko nel Teatro dei sogni. Il Teatro degli incubi, in realtà (...)

Ma stavolta è diverso avevano assicurato alla vigilia gli espertoni a caccia di click o di facili applausi. Lo United è in crisi, non vince da nove partite, non mette paura: ecco l'ottimistica tesi pro Roma. Come se le partite si giocassero a chiacchiere e non sul campo. Come se presentarsi con Vasquez al posto di Svilar e di Gollini fosse la stessa cosa. Una cosetta da niente, insomma (...)

La Roma ha dimostrato - confermato - di essere una squadra vera, forte solo per un tempo e di non reggere ritmi dell'intera partita. Così ha rimediato l'ennesima clamorosa rimonta e un'altra pesante sconfitta. Con rimpianti e non finire dopo un primo tempo di altissimo valore (...)

Poi l'inaudito voltafaccia della Roma nella ripresa, con una prova assolutamente negativa, priva di gioco e di nerbo, lontanissima parente di quella ammirata nella prima frazione di gioco e i tre gol dei padroni di casa con la Roma spettatrice di quanto le stava capitando intorno. La classifica Champions si è complicata.

TUTTOSPORT - ALESSANDRO BARETTI

(...) Gian Piero Gasperini, di questo processo tecnico-tattico che sta investendo il campionato italiano è precursore. Al netto di quale sia il punto di vista, la sensazione è che dopo aver imbottigliato il calcio in interpretazioni pioneristiche del Var, oltretutto causa di pause tremendamente lunghe e imposte alle partite, servisse un po' di sano divertimento.

CORRIERE DELLA SERA - DANIELE DALLERA

La password per la Champions è l'approccio. Giusto per l'Inter e apparentemente anche per la Roma, ma la squadra giallorossa rovina tutto facendosi del male e subendo nella ripresa l'ennesima rimonta e un Manchester United indemoniato che rinasce sfruttando pigrizie e stanchezze giallorosse (...)

Il sottile piacere di vedere la Roma dominare all'Old Trafford svanisce nel secondo tempo, un calo che gli inglesi nonostante le difficoltà sfruttando un modo impeccabile. cuore e coraggio guariscono il Manchester e fanno arrabbiare Gasperini. Qui ride solo il rivale Chivu.

IL TEMPO - TIZIANO CARMELLINI

La maledizione continua. Chi come noi c'era quel 10 aprile 2007 a Manchester ricorda, oltre alle cariche a cavallo della polizia inglese, anche un clima surreale. Era il Manchester di Ferguson, quella macchina da guerra con una sfilza lunga così di campioni: inarrivabili. (...)

Ma questo è un altro Manchester ma soprattutto un'altra Roma, eppure, nonostante il bel calcio giocato, i due gol di vantaggio e tutto il resto, la maledizione continua. Un tempo dominato dalla squadra di Gasperini che va avanti bene, ma non riesce a chiuderla e la pagherà cara (...)

Tre segnali (Fenerbahce, Real Madrid e Manchester) fanno molto più di una prova. Lulli ne è stata la dimostrazione più lampante: l'Old Trafford fa paura. Eppoi quando deve andar storto alla Roma va storto davvero.