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Malagò candidato dai club. I giocatori votano Galliani

La penna degli Altri
di R.P.
Galliani
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La corsa alla Federcalcio non avrà un candidato. Ne avrà addirittura due. Il duello tra Giovanni Malagò e Adriani Galliani continuerà fino al 14 dicembre, giorno del voto per dare un presidente al calcio italiano. Grazie ad un pressing forsennato Malagò è arrivato a 11 firme tra i club di A: il Como ha abbandonato lo schieramento Galliani. Sono 11 quini i club oltre ai lariani: Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Torino e Udinese (...)
Ma il fronte Galliani non cede. Correrà anche lui grazie all'appoggio dei calciatori e degli allenatori: saranno Aic e Aiac che insieme pesano il 30% dei voti a candidarlo alla presidenza.
(La Repubblica)

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