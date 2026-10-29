Malagò candidato dai club. I giocatori votano Galliani

La corsa alla Federcalcio non avrà un candidato. Ne avrà addirittura due. Il duello tra Giovannie Adrianicontinuerà fino al 14 dicembre, giorno del voto per dare un presidente al calcio italiano. Grazie ad un pressing forsennato Malagò è arrivato a 11 firme tra i club di A: il Como ha abbandonato lo schieramento Galliani. Sono 11 quini i club oltre ai lariani: Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli,, Torino e Udinese (...)