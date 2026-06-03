Calciomercato Roma: ufficiale la cessione di Sangaré. L'Inter segue Ndicka e Soulé. Summit con i Friedkin per definire il budget

La giornata di oggi ha definito la prima cessione del mercato estivo della Roma. Si tratta del terzino Buba Sangaré, arrivato nel 2024 nella Capitale. Il classe 2007 è stato riscattato dall'Elche e nelle casse giallorosse entreranno 4,5 milioni di euro. I capitolini, inoltre si riserveranno il 20% sulla sua futura rivendita.

L'Inter, poi, continua a seguire alcuni elementi della rosa della Roma: Evan Ndicka e Matias Soulé. L'ivoriano potrebbe essere dunque il sostituto di Yann Bisseck che ha gli occhi del Bayern Monaco di Kompany. I nerazzurri hanno poi posato l'attenzione anche sull'argentino ex Juventus, che è un altro dei possibili partenti per poter sistemare la necessità giallorossa di fare plusvalenze.

Ma in casa Roma non si parla solo di movimenti in uscita. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, a breve ci potrebbe essere un summit tra Gasperini e il nuovo ds D'Amico con i Friedkin per fissare il budget stagionale e delineare quali sono le priorità per il calciomercato.

I LINK ALLE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA GIORNATA

GASPORT - BISSECK È IN BILICO: NELLA LISTA DELL'INTER CI SONO ANCHE NDICKA E MANCINI

GASPORT - ALAJBRGOVIC VUOLE LA ROMA: CHAMPIONS E STILE GASP CONVINCONO IL BOSNIACO

CORSPORT - SVILAR: MURO ROMA

CORSPORT - LO SPIRAGLIO PER GREENWOOD

UFFICIALE: BUBA SANGARÈ CEDUTO A TITOLO DEFINITOVO ALL'ELCHE

D'AMICO E GASPERINI, SUMMIT CON I FRIEDKIN PER DEFINIRE IL BUDGET: MANDATI AGLI AGENTI E PLUSVALENZE DEI "MINORI" PER PROVARE A BLINDARE I BIG

NUOVO DS: D'AMICO È ANCORA SOTTO CONTRATTO CON L'ATALANTA. I PERCASSI ASPETTANO UN GESTO DAI FRIEDKIN

ROMA, IN ARRIVO UN NUOVO SPONSOR: ORODEI SARA IL NUOVO BACK SPONSOR DEI KIT DI ALLENAMENTO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

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