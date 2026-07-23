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A bocca asciutta

La penna degli Altri
di AlessandroLM
giovedì, 23 luglio 2026 alle 9:18
antonio nusa 1
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Con qualche ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma alla fine il sì di Summerville all'Arabia è arrivato. L'olandese lascia il West Ham e va all'Al-Hilal, a godersi i 15 milioni a stagione che per quattro anni gonfieranno il suo conto in banca, mentre alla Roma non resta che leccarsi le ferite e partire alla caccia di nuovi obiettivi. Anche perché al 23 luglio la casella acquisti è ancora vuota (un record negativo per il club) e Summerville rappresenta la terza delusione in poco tempo, dopo quelle legate a Greenwood e Celik. Certo, rimane la convinzione d'aver fatto tutto il possibile. (...) Palla ai Friedkin e a D'Amico, che già si è mosso nelle ultime ore su Nusa. Già, perché nonostante la risposta definitiva di Summerville sia arrivata soltanto ieri pomeriggio, è da martedì che a Trigoria avevano capito come ormai il lieto fine somigliasse più a un'utopia. Nonostante questo, nella scorsa notte, l'ultimo tentativo c'è stato. Non un rilancio economico, quanto di prospettive tecniche, con la Roma che rispetto all'Al-Hilal di Inzaghi poteva garantire al classe 2001 la vetrina della Champions League. (...) Per questo, come detto, D'Amico ha ravvivato i contatti con l'entourage di Nusa, un altro "piano a" della lista stilata con Gasperini per il ruolo d'esterno d'attacco di piede destro. La pista che porta al nazionale norvegese è complicata, per concorrenza dalla Premier League (Newcastle su tutti) e valutazione da 60 milioni da parte del Lipsia. L'obiettivo è cercare una sponda lato giocatore. (...) Nel frattempo, Garnacho è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Aston Villa, che rispetto ai giallorossi ha garantito al Chelsea l'obbligo di riscatto, da 42 milioni, dopo l'anno di prestito. El Mala e Uzun sono altri nomi sul taccuino di D'Amico, ma non si registrano accelerate. Il ds vuole accontentare Gasperini, che intanto ieri ha ritrovato Malen e Ndicka e oggi, a Trigoria, sfida il Trastevere in amichevole. Aspettando rinforzi.
(corsera)

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