Calciomercato Roma, salta anche Summerville: adesso Nusa o El Mala

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Il Fenerbahçe è alla ricerca di un centrocampista. Come scrive Fanatik, infatti, in cima alla lista del club turco c'è Neil El Aynaoui, arrivato in giallorosso lo scorso anno e reduce da un ottimo mo...
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