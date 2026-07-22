Calciomercato Roma, salta anche Summerville: adesso Nusa o El Mala

Saltato Greenwood, saltato Garnacho e infine addio a Summerville. Tre trattative che, per motivi diversi, non sono andate come la Roma avrebbe sperato. Soprattutto per l'olandese sembrava tutto fatto, ma l'inserimento dell'Al-Hilal ha chiuso i giochi.

E adesso? Sperando che D'Amico si sia messo alla ricerca già di qualcuno - da ieri si è capito che le ultime due piste sarebbero saltate - il nome che circola è quello di Nusa del Lipsia. Parliamo di un giocatore che ha un valore, secondo i tedeschi, di 50 milioni di euro. Praticamente la stessa che i Friedkin avevano investito per il compagno di nazionale di Malen, oggi tornato a Trigoria.

Si parla anche di El Mala, e non è un profilo nuovo: se ne discuteva già a giugno, quando ancora non erano stati stabiliti gli obiettivi primari. Ma si potrebbe essere anche in ritardo. "Siamo lenti ogni tanto" aveva detto Gasperini nella sua prima conferenza stampa di stagione parlando del mercato. Tutto confermato.