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LIVE - Calciomercato Roma, Summerville non ha ancora scelto l'Al-Hilal: i giallorossi sperano, Malen e Gasp potrebbero averlo convinto

Mercato
di MatteoM
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 7:48
Summerville
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Il giallo che riguarda Crysencio Summerville non si è ancora risolto. L'olandese, infatti, non ha ancora scelto se accettare la proposta dell'Al-Hilal e la Roma in cuor suo spera ancora. 
LIVE
7:40 - Daniele Lo Monaco puntualizza che una speranza per Summerville alla Roma c'è ancora. Oltre a Gian Piero Gasperini, anche Donyell Malen ha parlato con il suo connazionale e potrebbero averlo convinto ad accettare i giallorossi. Non è niente di certo, però, il giocatore vuole la Champions League ed entro oggi è attesa le decisione finale. 
7:30 - Su X Ben Jacobs racconta che l'Al-Hilal avrebbe già prenotato per oggi delle nuove visite mediche per Crysencio Summerville, mentre la Roma sta ancora sperando che l'olandese cambi idea. Al momento anche il West Ham sta spingengo il giocatore in Arabia e gli ha già dato il permesso per partire.
7:25 - Anche Daniele Lo Monaco de Il Romanista conferma che Summerville non ha ancora comunicato la sua decisione definitiva. Sia Roma che Al-Hilal hanno esercitato il diritto della clausola rescissoria di 47 milioni di euro che aveva con il West Ham, l'unica differenza sta nell'ingaggio.
7:20 - L'Al-Hilal è ancora in attesa dell'ok definitivo di Crysencio Summerville. Gli arabi si sono già accordati con il West Ham ma il calciatore ancora non è convinto. La Roma ci spera ancora e in serata l'ex Leeds ha ricevuto una chiamata da Gian Piero Gasperini.

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