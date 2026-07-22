LIVE - Calciomercato Roma, Summerville non ha ancora scelto l'Al-Hilal: i giallorossi sperano, Malen e Gasp potrebbero averlo convinto

Nella notte Gasperini e Malen hanno parlato con il giocatore e potrebbero aver fatto breccia nella sua ambizione di imporsi in un club che vuole fare bene in serie A e in Champions League. Oggi la decisione— Daniele Lo Monaco (@DanieleLoMonaco) July 22, 2026
🚨 Al-Hilal have scheduled a medical for Crysencio Summerville for today after reaching an agreement of around £65m with West Ham.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 22, 2026
Yet Roma are still hoping Summerville changes his mind. Financials in place between Summerville and Al-Hilal but the Saudi side awaiting sign off,… pic.twitter.com/cICe9RyJlL
Alle 7 di mattina #Summerville non ha ancora fatto sapere quale sarà la sua scelta tra @Alhilal_FC e @OfficialASRoma Entrambi i club hanno acquisito il diritto a tesserarlo esercitando la clausola da 47 milioni di euro. Gli arabi gli hanno offerto 12 mln l’anno, la Roma 3,6— Daniele Lo Monaco (@DanieleLoMonaco) July 22, 2026
🚨⚠️ Summerville deal: Al Hilal agreed fee with West Ham but still waiting on player’s green light.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
AS Roma are not giving up with new talks on player side; Gasperini also spoke to Summerville tonight.
All parties waiting for Crysencio’s decision.
🎥 https://t.co/FIjJaGW0Yo pic.twitter.com/KmERlm1alp
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Alejandro Garnacho non vestirà la maglia della Roma. Dopo aver atteso i giallorossi, l'argentino ora è a un passo dall'Aston Villa. Sfuma un altro obiettivo per l'attacco della Roma. Alejandro Garnac...
È Il giorno di Malen e di N'Dicka, I primi due nazionali di rientro a Roma dopo Il Mondiale. Prima di tutti in città avrebbe fatto capolino Celik, fuori alla fase a gironi con la sua Turchia, ma anzi...
Il pilota dell'aereo mandato sulla pista di Rotterdam è rimasto per ore in attesa che s'imbarcasse l'acquisto da 50 milioni della Roma, il colpo da vetrina per la nuova Champions. Solo che Crysencio...
Loading