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Calciomercato Roma: la Fiorentina punta Soulé. Parti al lavoro per cercare l'intesa

Mercato
di Fabio D'Ascanio
martedì, 21 luglio 2026 alle 11:59
Soulé
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La Fiorentina non si vuole fermare sul calciomercato in entrata e il direttore sportivo Fabio Paratici ha individuato un nuovo obiettivo da consegnare a Fabio Grosso, ovvero Mati Soulé
L'argentino è in uscita dalla Roma e il suo entourage sta lavorando da settimane per trovare una destinazione gradita. Come riportato dal sito, negli ultimi giorni sono stati avviati i contatti tra l'agente del calciatore e la Fiorentina per cercare un'intesa sull'ingaggio. Se dovesse arrivare l'accordo, il club Viola dovrà successivamente trattare con la Roma. Il classe 2002 preferirebbe un'esperienza in Premier League, ma ad oggi non sono arrivate offerte concrete.
(tuttomercatoweb.com) 
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