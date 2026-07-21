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Summerville finalmente è romanista

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 8:56
summerville
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IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Quel motore diesel abbinato da Gasperini al mercato della Roma non più tardi di tre giorni fa ha finalmente innestato il turbo. La tanto agognata accelerazione porterà già oggi all'ufficialità di Crysencio Summerville. Il pungolo del tecnico evidentemente è servito, dopo lo scotto della vicenda Celik. L'olandese era stato individuato da tempo come profilo in grado di cambiare il volto dell'attacco romanista, una volta deciso che nei parametri finanziari non potevano rientrare richieste alla Greenwood.
Il compagno di Malen in maglia orange percepirà un ingaggio simile al suo, intorno ai quattro milioni. Cifra che non stravolge gli equilibri dello spogliatoio e al tempo stesso è contenuta entro il tetto che si è stabilito con il nuovo corso, anche tramite il rinnovo a cifre notevolmente più basse firmato da Dybala (e quello simile proposto a Pellegrini). A queste condizioni i Friedkin hanno accettato l'investimento nelle ultime ore dopo averlo a lungo valutato. E a proposito di somme, quella che la Roma sborserà al West Ham sfiora i 47 milioni di euro (più commissioni), cifra alla quale si è arrivati agganciandosi alla clausola che permetteva al calciatore di liberarsi a stretto giro di posta. [...]
Il primo colpo del neo direttore sportivo D'Amico (che negli ultimi giorni ha lavorato su più tavoli, trattando anche Nusa) regala finalmente a Gasperini l'esterno che avrebbe voluto fin dal primo giorno sulla panchina della Roma, quello in grado di cambiare marcia e creare superiorità numerica. Una sorta di costante nella carriera dell'allenatore torinese, che ha sempre avuto reparti offensivi molto prolifici in gran parte grazie al lavoro svolto da chi ha agito ai fianchi della punta centrale di turno. [...]

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