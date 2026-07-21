LIVE - Calciomercato Roma, si attende la risposta del West Ham per Summerville. Operazione sotto i 50 milioni di euro. Dall'Inghilterra: l'olandese è nel mirino dell'Aston Villa

Summerville-@OfficialASRoma, si attende a breve la risposta del @WestHam 👇🏻https://t.co/EBiXZEitdW— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 21, 2026
West Ham currently considering a third Roma bid for Crysencio Summerville in the region of £40m.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2026
Roma seeking a quick resolution. Hoping for clarity in 24 hours.
Several other clubs have made approaches for Summerville as well, including Aston Villa, as revealed on @talkSPORT… pic.twitter.com/Ehf74SWhPv
L'operazione #Summerville alla #Roma è ai dettagli: parte fissa più bonus= 51m. Dopo l'olandese la Roma andrà alla ricerca di un quinto che faccia il titolare, possibile innesto extracomunitario con #Wesley che tornerebbe nel suo ruolo naturale #ASRoma #calciomercato pic.twitter.com/Abvje8iiMR— Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) July 21, 2026
Esclusiva: #Summerville alla #Roma in chiusura ⌛️ https://t.co/MKUPRw8RVc— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2026
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