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LIVE - Calciomercato Roma, si attende la risposta del West Ham per Summerville. Operazione sotto i 50 milioni di euro. Dall'Inghilterra: l'olandese è nel mirino dell'Aston Villa

Mercato
di Fabio D'Ascanio
martedì, 21 luglio 2026 alle 11:12
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Sono ore decisive per la definizione dell'affare che dovrebbe portare Crysencio Summerville alla Roma. Il club giallorosso ha fatto all-in sull'ala olandese del West Ham, offrendo circa 50 milioni di euro. Gasperini si appresta ad accogliere l'esterno sinistro di piede destro che chiede da più di un anno
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12:19 - Arrivano aggiornamenti anche da Gianluca Di Marzio, che dà una leggera frenata alla trattativa. La Roma è ancora in attesa della risposta del West Ham dopo la terza offerta effettuata. 
11:55 - Altri aggiornamenti da Alfredo Pedullà. Il giornalista espone le cifre della trattativa: tutto fatto per meno di 50 milioni di euro. 
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11:40 - Ulteriori conferme dall'Inghilterra sul concreto interesse dell'Aston Villa per Summerville arrivano da The Athletic. Secondo il sito, l'olandese del West Ham e Mbaye, anche lui attenzionato dalla Roma, sono i principali candidati per regalare a Emery un'ala veloce e di qualità. 
11:35 - Arrivano aggiornamenti anche dall'Inghilterra. Secondo il giornalista Ben Jacobs, il West Ham considerando la terza offerta della Roma da 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro. Conferme sull'interesse dell'Aston Villa. Mentre il Manchester United ha tenuto dei colloqui il mese scorso. 
11:22 - Il giornalista Paolo Rocchetti aggiunge come l'operazione sia ai dettagli. L'accordo è stato trovato per 51 milioni di euro tra parte fissa e bonus. 
11:12 - Come riportato da Alfredo Pedullà su X, l'affare Summerville-Roma è in chiusura. 

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