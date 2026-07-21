Calciomercato Roma, si pensa al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa

Secondo il giornalista il primo nella lista Antonio Nusa del Lipsia. Non è un nome nuovo, è stato accostato anche nelle scorse ore ai giallorossi. Poi non si perdono di vista le altre possibilità: da Diogo Moreira ad Andreas Schjelderup. Di certo queste sono ore frenetiche dentro il club giallorosso, che non è riuscito a chiudere un affare che sembrava alle battute finali.

(Di Marzio)