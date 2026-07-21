Calciomercato Roma, si pensa al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Rimane solo Nusa, adesso alla Roma, secondo il giornalista. Il rilancio monstre per Sumerville ha di fatto chiuso ogni possibilità ai giallorossi di prendere l'esterno olandese del West Ham. Nella lis...
Dopo Summerville potrebbe saltare anche Garnacho in casa Roma. Secondo le informazioni appena riportate dal giornalista - che prima dava una situazione ancora da chiarire - il trasferimento dal Chelse...
Summerville è quasi saltato. Ma la Roma, almeno per il momento, secondo le informazioni del giornalista, non molla Garnacho. Anche se l'Aston Villa sta preparando un'offerta per il prestito, anche la...
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