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Calciomercato Roma, si pensa al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa

Mercato
di R.P.
martedì, 21 luglio 2026 alle 18:16
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Ormai Summeville è sfumato: l'Al-Hilal ha praticamente chiuso per il giocatore olandese sulla base di 80milioni di euro. E adesso la Roma è costretta a guardare verso altri obiettivi. 
Secondo il giornalista il primo nella lista Antonio Nusa del Lipsia. Non è un nome nuovo, è stato accostato anche nelle scorse ore ai giallorossi. Poi non si perdono di vista le altre possibilità: da Diogo Moreira ad Andreas Schjelderup. Di certo queste sono ore frenetiche dentro il club giallorosso, che non è riuscito a chiudere un affare che sembrava alle battute finali.
(Di Marzio)
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