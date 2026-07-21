FOTO - Instagram, siparietto tra Soulè e Gollini: l'argentino intasa la galleria del portiere con decine di selfie

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La Fiorentina non si vuole fermare sul calciomercato in entrata e il direttore sportivo Fabio Paratici come riportato dal quotidiano, ha individuato un nuovo obiettivo da consegnare a Fabio Grosso, ov...
Tra un'offerta respinta e quella successiva c'è stato anche il tempo per un pranzo al mare. Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico si sono ritrovati a Santa Severa, nel giorno libero concesso alla squadr...
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