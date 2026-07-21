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FOTO - Instagram, siparietto tra Soulè e Gollini: l'argentino intasa la galleria del portiere con decine di selfie

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di FedericoL
martedì, 21 luglio 2026 alle 14:39
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 Simpatico siparietto tra Matias Soulè e Pierluigi Gollini. Durante l'allenamento in palestra infatti, l'argentino ha "rubato" il telefono al portiere e lo ha intasato con decine di selfie.  Lo screen è stato poi rincondiviso su Instagram da Gollini, che ha scritto "Bravo", taggando Soulè.

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