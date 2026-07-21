Calciomercato Roma, l'Aston Villa vira su Garnacho: contatti in corso con il Chelsea. Sul giocatore anche l'Arsenal

Con Summerville diretto verso la Roma, l'Aston Villa, che era sulle tracce dell'olandese, cambia obiettivo. Come scrive Fabrizio Romano i Villains hanno messo nel mirino Garnacho, anche lui nella lista dei giallorossi. Colloqui in corso tra Chelsea e Aston Villa: si lavora ad un prestito iniziale con diritto di riscatto.

🚨🟣🔵 Understand Aston Villa sent official bid to Chelsea for Alejandro Garnacho - following exclusive story about initial talks on Friday.



Initial loan with buy clause included being discussed as Unai Emery approved Garnacho as target.



Talks ongoing also player side w/ #AVFC. pic.twitter.com/rZYJ58MuV0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Come scrive il giornalista inglese John Harriot, anche l'Arsenal ha fatto n sondaggio per Garnacho, con Arteta.

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Delle conferme arrivano anche dal giornalista del NYT