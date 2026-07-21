Calciomercato Roma, l'Aston Villa vira su Garnacho: contatti in corso con il Chelsea. Sul giocatore anche l'Arsenal

🚨🟣🔵 Understand Aston Villa sent official bid to Chelsea for Alejandro Garnacho - following exclusive story about initial talks on Friday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Initial loan with buy clause included being discussed as Unai Emery approved Garnacho as target.
Talks ongoing also player side w/ #AVFC. pic.twitter.com/rZYJ58MuV0
🚨 Aston Villa discussing deal to sign Alejandro Garnacho from Chelsea. Talks for 22yo winger loan + conditional buy obligation. Unai Emery driving #AVFC move - wanted Argentine before #CFC & now. Unrelated to Rogers transfer. W/ @J_Tanswell @TheAthleticFC https://t.co/op2dUxGdC4— David Ornstein (@David_Ornstein) July 21, 2026
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