Calciomercato Roma, salta anche Garnacho: l'Aston Vila sta chiudendo

Calciomercato Roma, si pensa al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa

lug 21, 18:16

Ormai Summeville è sfumato: l'Al-Hilal ha praticamente chiuso per il giocatore olandese sulla base di 80milioni di euro. E adesso la Roma è costretta a guardare verso altri obiettivi. Secondo il gior...