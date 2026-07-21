News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, salta anche Garnacho: l'Aston Vila sta chiudendo

Mercato
di R.P.
martedì, 21 luglio 2026 alle 18:46
garnacho
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo Summerville potrebbe saltare anche Garnacho in casa Roma. Secondo le informazioni appena riportate dal giornalista - che prima dava una situazione ancora da chiarire - il trasferimento dal Chelsea all'Aston Villa dovrebbe andare a buon fine.
Si tratta di un'operazione in prestito con obbligo di riscatto.

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

antonio nusa 1

Calciomercato Roma, adesso c'è solo Nusa

lug 21, 19:08

Rimane solo Nusa, adesso alla Roma, secondo il giornalista. Il rilancio monstre per Sumerville ha di fatto chiuso ogni possibilità ai giallorossi di prendere l'esterno olandese del West Ham. Nella lis...

Antonio-Nusa-1240x826

Calciomercato Roma, si pensa al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa

lug 21, 18:16

Ormai Summeville è sfumato: l'Al-Hilal ha praticamente chiuso per il giocatore olandese sulla base di 80milioni di euro. E adesso la Roma è costretta a guardare verso altri obiettivi.  Secondo il gior...

garnacho

Calciomercato Roma, si tratta per Garnacho: il Chelsea vuole un'operazione a titolo definitivo

lug 21, 17:56

Summerville è quasi saltato. Ma la Roma, almeno per il momento, secondo le informazioni del giornalista, non molla Garnacho. Anche se l'Aston Villa sta preparando un'offerta per il prestito, anche la...

NOTIZIE POPOLARI
5974055520693849978

LIVE - Calciomercato Roma: Summerville all'Al-Hilal per 80 milioni di euro. Con i giallorossi restavano da risolvere le commissioni

lug 21, 11:12
Soulé

Calciomercato Roma: la Fiorentina punta Soulé. Parti al lavoro per cercare l'intesa

lug 21, 11:59
summerville

Summerville finalmente è romanista

lug 21, 8:56
Ibrahim-Mbaye-maturita-1758539161416

Mbaye, tentazione Roma

lug 21, 8:07
caa summerville

Summerville ultimo passo

lug 21, 7:23
Antonio-Nusa-1240x826

Calciomercato Roma, si pensa al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa

lug 21, 18:16
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading