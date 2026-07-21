Calciomercato Roma, salta anche Garnacho: l'Aston Vila sta chiudendo

🚨 BREAKING: Alejandro Garnacho’s move to Aston Villa is expected to go through.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2026
Set to be a loan with a buy obligation.🇦🇷 https://t.co/VxIBfWPlE4
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Rimane solo Nusa, adesso alla Roma, secondo il giornalista. Il rilancio monstre per Sumerville ha di fatto chiuso ogni possibilità ai giallorossi di prendere l'esterno olandese del West Ham. Nella lis...
Ormai Summeville è sfumato: l'Al-Hilal ha praticamente chiuso per il giocatore olandese sulla base di 80milioni di euro. E adesso la Roma è costretta a guardare verso altri obiettivi. Secondo il gior...
Summerville è quasi saltato. Ma la Roma, almeno per il momento, secondo le informazioni del giornalista, non molla Garnacho. Anche se l'Aston Villa sta preparando un'offerta per il prestito, anche la...
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