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Calciomercato Roma, suggestione Todibo del West Ham in prestito per la difesa: c'è anche la Juventus

Mercato
di MatteoM
martedì, 21 luglio 2026 alle 20:07
todibo schalke 04
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Dopo il fallimento dell'affare Crysencio Summerville con il West Ham, la Roma potrebbe puntare un altro giocatore degli Hammers: Jean-Clair Todibo. 
La Roma cerca di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sebbene la priorità sia uno/due esterni d'attacco, non si chiudono le porte ad eventuali rinforzi in difesa. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur su X, uno dei profili valutati sarebbe Jean-Clair Todibo del West Ham. A seguito del fallimento dell'affare Crysencio Summerville, i rapporti con gli Hammers non sono dei migliori, ma, il prestito del francese potrebbe essere un'opportunità vista la retrocessione degli inglesi. Sul classe 1999 c'è anche la Juventus, che aveva già provato a prenderlo due anni fa. 

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