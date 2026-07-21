Calciomercato Roma, suggestione Todibo del West Ham in prestito per la difesa: c'è anche la Juventus

🚨#WestHam AS Roma and Juventus are considering Jean‑Clair Todibo of West Ham as a defensive option.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 21, 2026
📌 With West Ham relegated, a loan move is being suggested.
👀 Reports recall Todibo was close to joining Juve two years ago https://t.co/Z2pXExmOom pic.twitter.com/HG9PNr2NhV
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