Italia, Malagò sul nuovo ct: "Guardiola? Dialoghi aperti ma ci sono anche aspetti finanziari. Un altro nome non sarà una diminutio"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Questa sera ci sarà la festa per i 99 anni della Roma. La celebrazione parte da Piazza San Silvestro dove i primi tifosi sono già accorsi per festeggiare la squadra del loro cuore. DA PIAZZA SAN SILV...
L'artista romano Drugi si è nuovamente superato. Sul suo account Instagram ha pubblicato un nuovo murale dedicato ai 99 anni della Roma. Questa sera ci sarà l'attesissima festa per celebrare i 99 ann...
Dopo il fallimento dell'affare Crysencio Summerville con il West Ham, la Roma potrebbe puntare un altro giocatore degli Hammers: Jean-Clair Todibo. La Roma cerca di rinforzare la rosa in vista della...
Loading