Italia, Malagò sul nuovo ct: "Guardiola? Dialoghi aperti ma ci sono anche aspetti finanziari. Un altro nome non sarà una diminutio"

Cresce l'attesa per scoprire il nuovo ct dell'Italia. Il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò ha commentato le recenti voci su Pep Guardiola e ha chiarito quali possono essere gli ostacoli.

Dopo l'addio di Gennaro Gattuso, ora alla Lazio, l'Italia non ha ancora un nuovo ct. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Pep Guardiola, che si è recentemente liberato dal Manchester City, e la nuova dirigenza della FIGC sta provando a convincerlo anche se non sarà semplice. Ospite di Cronache di Spogliatoio, ha commentato questa notizia anche il nuovo presidente Giovanni Malagò, il quale non ha chiuso le porte ad un possibile arrivo dello spagnolo. Ecco le sue parole.

"Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo dire che c'é da stringere la cinghia é dire poco. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore é così prepotente (Guardiola n.d.r). Non é detto che questa cosa vada in porto, credo che comunque sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Non é assolutamente una mancanza di riguardo nei confronti di altri soggetti, con i quali il confronto é già partito, e un altro nome non sarà comunque una diminutio".