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LIVE - Calciomercato Roma: Summerville all'Al-Hilal per 55 milioni di pounds più 10 di bonus. Il club arabo resta in attesa dell'ok dell'olandese

Mercato
di Fabio D'Ascanio
martedì, 21 luglio 2026 alle 11:12
Summerville
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Sono ore decisive per la definizione dell'affare che dovrebbe portare Crysencio Summerville alla Roma. Il club giallorosso ha fatto all-in sull'ala olandese del West Ham, offrendo circa 50 milioni di euro. Gasperini si appresta ad accogliere l'esterno sinistro di piede destro che chiede da più di un anno
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21:27 - Nonostante l'Al-Hilal abbia già accontentato le richieste del West Ham per il trasferimento di Crysencio Summerville, come riportato da Alfredo Pedullà su X, il club arabo resta in attesa dell'ok del calciatore. L'olandese infatti non ha ancora dato il via libera ai sauditi ed è ancora indeciso se accettare la mega offerta dell'Al-Hilal o se dare fiducia al progetto tecnico della Roma
20:05 - Cambiano le cifre del trasferimento di Crysencio Summerville all'Al-Hilal. Sebbene le prime indiscrezioni parlassero di un'offerta di 80 milioni di euro da parte del club arabo, Fabrizio Romano ha specificato che in realtà la squadra allenata da Simone Inzaghi pagherà al West Ham 55 milioni di euro di base fissa, più ulteriori 10 di bonus per un totale di 65. La Roma intanto, sta aspettando la comunicazione dell'entourage del giocatore sulla sua scelta definitiva.
19:26 - A quanto pare, per il passaggio di Summerville alla Roma, restavano da risolvere le commissioni. Una fase di stallo che ha permesso l'inserimento dell'Al-Hilal.
19:05 - La Roma adesso è costretta a ricominciare. L'outsider di qualche giorno fa era Nusa. Ma il fatto che Summerville sia passato all'Al-Hilal ha davvero spiazzato tutti.
18:25 - La Roma pensa già al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa. 
18:11 - Anche il volo che la Roma aveva prenotato è stato cancellato. 
18:00 - Ottanta milioni di euro al West Ham per il cartellino di Summerville. Secondo il giornalista è questa la cifra con la quale la concorrenza della Roma è stata spazzata via dall'Al-Hilal.
17:50 - Il contratto di Summerville con l'Al-Hilal dovrebbe essere di 4 anni con uno stipendio tra i 12 e i 15 milioni di euro.
17:37 - L'Ah-Hilal ha fatto una maxi offerta a Summerville per battere la concorrenza della Roma. I giallorossi pensavano di averlo in pugno e hanno mandato un volo a Rotterdam per portarlo nel primo pomeriggio a Ciampino. Ma il club arabo è in vantaggio. 
17:24 - "Una vicenda ricca di colpi di scena. La Roma ha presentato offerta da 47 milioni più 3. Ma aspettava un accordo con il West Ham, definitivo, per una chiusura. Durante l'attesa l'Ah-Hilal è molto più vicino a Summerville rispetto alla Roma. Offerta elevatissima sotto tutti i punti di vista. Offerta accettata dal West Ham". 
17:22 - Arrivano ulteriori conferme sull'inserimento fortissimo dell'Al-Hilal. Il giocatore è tentato dalla destinazione araba. 
16:58 - Come scrive Fabrizio Romano, l'Al Hilal è fiducioso di battere la Roma dopo l'enorme proposta presentata oggi per Summerville.Stipendio più alto offerto all'ala olandese e offerta già in fase di elaborazione da parte del West Ham. La Roma lascerà la decisione al giocatore.
16:56 - Ulteriori aggiornamenti da Matteo Moretto: l'Al-Hilal pronto a chiudere per Crysencio Summerville.  Il club arabo ritiene di aver presentato un’offerta impareggiabile a livello economico e spera di definire tutto nelle prossime ore.
16:51 - Come riporta Fabrizio Romano, la Roma, che sperava di chiudere in queste ore, non ha il via libera dal West Ham. L'Al-Hilal ha rilanciato presentando un'offerta molto più alta di quella dei giallorossi, sia al club inglese che al giocatore.
16:44 - Arrivano aggiornamenti anche da Matteo Moretto: in giornata il club arabo ha presentato un’offerta molto importante sia al West Ham sia al calciatore. Summerville ora tentenna e valuta seriamente anche la destinazione Al-Hilal.
16:43 - Forte inserimento dell'Al Hilal per Crysencio Summerville. La Roma non è intenzionata a fare aste economiche.
14:47 - C'è sempre più ottimismo per Summerville. Come riporta Paolo Assogna nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica, tra qualche ora è attesa la risposta positiva del West Ham. Il giornalista ha smentito inoltre l'ineteresse dell'Aston Villa.
(Manà Manà Sport)
12:37 - Ulteriori aggiornamenti anche da Fabrizio Romano: l'operazione si può chiudere da un momento all'altro, si attende solamente l'ultimo ok da parte del presidente del West Ham. Sullo sfondo restano Aston Villa e Al Hilal, che anche nella notte hanno provato ad inserirsi.
12:19 - Arrivano aggiornamenti anche da Gianluca Di Marzio, che dà una leggera frenata alla trattativa. La Roma è ancora in attesa della risposta del West Ham dopo la terza offerta effettuata. 
11:55 - Altri aggiornamenti da Alfredo Pedullà. Il giornalista espone le cifre della trattativa: tutto fatto per meno di 50 milioni di euro. 
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11:40 - Ulteriori conferme dall'Inghilterra sul concreto interesse dell'Aston Villa per Summerville arrivano da The Athletic. Secondo il sito, l'olandese del West Ham e Mbaye, anche lui attenzionato dalla Roma, sono i principali candidati per regalare a Emery un'ala veloce e di qualità. 
11:35 - Arrivano aggiornamenti anche dall'Inghilterra. Secondo il giornalista Ben Jacobs, il West Ham considerando la terza offerta della Roma da 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro. Conferme sull'interesse dell'Aston Villa. Mentre il Manchester United ha tenuto dei colloqui il mese scorso. 
11:22 - Il giornalista Paolo Rocchetti aggiunge come l'operazione sia ai dettagli. L'accordo è stato trovato per 51 milioni di euro tra parte fissa e bonus. 
11:12 - Come riportato da Alfredo Pedullà su X, l'affare Summerville-Roma è in chiusura. 

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