LIVE - Calciomercato Roma: Summerville all'Al-Hilal per 55 milioni di pounds più 10 di bonus. Il club arabo resta in attesa dell'ok dell'olandese

Sono ore decisive per la definizione dell'affare che dovrebbe portare Crysencio Summerville alla Roma. Il club giallorosso ha fatto all-in sull'ala olandese del West Ham, offrendo circa 50 milioni di euro. Gasperini si appresta ad accogliere l'esterno sinistro di piede destro che chiede da più di un anno.

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21:27 - Nonostante l'Al-Hilal abbia già accontentato le richieste del West Ham per il trasferimento di Crysencio Summerville, come riportato da Alfredo Pedullà su X, il club arabo resta in attesa dell'ok del calciatore. L'olandese infatti non ha ancora dato il via libera ai sauditi ed è ancora indeciso se accettare la mega offerta dell'Al-Hilal o se dare fiducia al progetto tecnico della Roma.

L’#AlHilal sta ancora aspettando il semaforo verde di #Summerville dopo la mega offerta. Sarebbe una scelta economica rispetto al progetto tecnico propostogli dalla #Roma. E accettato prima della clamorosa irruzione del club arabo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2026

20:05 - Cambiano le cifre del trasferimento di Crysencio Summerville all'Al-Hilal. Sebbene le prime indiscrezioni parlassero di un'offerta di 80 milioni di euro da parte del club arabo, Fabrizio Romano ha specificato che in realtà la squadra allenata da Simone Inzaghi pagherà al West Ham 55 milioni di euro di base fissa, più ulteriori 10 di bonus per un totale di 65. La Roma intanto, sta aspettando la comunicazione dell'entourage del giocatore sulla sua scelta definitiva.

🚨🔵⚪️ Al Hilal and West Ham agreed on £55m fixed fee plus £10m add-ons for Crysencio Summerville.



Al Hilal are waiting for Summerville and his camp’s final green light to proceed with medical tests.



AS Roma also waiting for final communication from the player’s camp. pic.twitter.com/bJ6QVLQC50 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

19:26 - A quanto pare, per il passaggio di Summerville alla Roma, restavano da risolvere le commissioni. Una fase di stallo che ha permesso l'inserimento dell'Al-Hilal.

19:05 - La Roma adesso è costretta a ricominciare. L'outsider di qualche giorno fa era Nusa. Ma il fatto che Summerville sia passato all'Al-Hilal ha davvero spiazzato tutti.

#Roma: due su tre della lista sono ormai saltati in poche ore. C’era un outsider (#Nusa) già diversi giorni fa, ma bisogna ricominciare https://t.co/oDJMpY8CNI — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2026

18:25 - La Roma pensa già al dopo Summerville: La Roma pensa già al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa.

18:11 - Anche il volo che la Roma aveva prenotato è stato cancellato.

Cancellato il volo. Non compare più su FlightRadar. ✈️ https://t.co/IHQ3yq52I3 — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 21, 2026

18:00 - Ottanta milioni di euro al West Ham per il cartellino di Summerville. Secondo il giornalista è questa la cifra con la quale la concorrenza della Roma è stata spazzata via dall'Al-Hilal.

🚨 EXCL: Al Hilal reach agreement with West Ham United to sign Crysencio Summerville. Deal for 24yo #WHUFC winger worth ~€80m & #Netherlands int’l scheduled to undergo #AlHilal medical. Long-term contract ready, pending final authorisations @TheAthleticFC https://t.co/Hr429OPfhF — David Ornstein (@David_Ornstein) July 21, 2026

17:50 - Il contratto di Summerville con l'Al-Hilal dovrebbe essere di 4 anni con uno stipendio tra i 12 e i 15 milioni di euro.

#Roma, l’#AlHilal offre a #Summerville un contratto di 4 anni da circa 12/15 milioni di euro a stagione.#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 21, 2026

17:37 - L'Ah-Hilal ha fatto una maxi offerta a Summerville per battere la concorrenza della Roma. I giallorossi pensavano di averlo in pugno e hanno mandato un volo a Rotterdam per portarlo nel primo pomeriggio a Ciampino. Ma il club arabo è in vantaggio.

L'#AlHilal ha fatto una maxi offerta a #Summerville per battere la concorrenza della #ASRoma. I giallorossi pensavano di averlo in pugno e hanno mandato un volo (BOM1) a Rotterdam per portarlo nel primo pomeriggio a Ciampino, ma il club arabo ora è in netto vantaggio@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 21, 2026

17:24 - "Una vicenda ricca di colpi di scena. La Roma ha presentato offerta da 47 milioni più 3. Ma aspettava un accordo con il West Ham, definitivo, per una chiusura. Durante l'attesa l'Ah-Hilal è molto più vicino a Summerville rispetto alla Roma. Offerta elevatissima sotto tutti i punti di vista. Offerta accettata dal West Ham".

17:22 - Arrivano ulteriori conferme sull'inserimento fortissimo dell'Al-Hilal. Il giocatore è tentato dalla destinazione araba.

È tutto vero e confermato pochi istanti fa quello che dice @FabrizioRomano, L'@Alhilal_FC sta provando in extremis a soffiare #Summerville alla #ASRoma. #Calciomercato — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) July 21, 2026

16:58 - Come scrive Fabrizio Romano, l'Al Hilal è fiducioso di battere la Roma dopo l'enorme proposta presentata oggi per Summerville.Stipendio più alto offerto all'ala olandese e offerta già in fase di elaborazione da parte del West Ham. La Roma lascerà la decisione al giocatore.

🚨🔵⚪️ Al Hilal confident to beat AS Roma after huge proposal presented today for Crysencio Summerville.



Higher salary offered to the Dutch winger and bid already being processed by West Ham.



AS Roma leave the decision to Summerville; up to Crysencio, no counter bid. pic.twitter.com/3WfltPm1zi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

16:56 - Ulteriori aggiornamenti da Matteo Moretto: l'Al-Hilal pronto a chiudere per Crysencio Summerville. Il club arabo ritiene di aver presentato un’offerta impareggiabile a livello economico e spera di definire tutto nelle prossime ore.

Forte inserimento dell’Al-Hilal su Crysencio Summerville.



In giornata il club arabo ha presentato un’offerta molto importante sia al West Ham sia al calciatore.



Summerville ora tentenna e valuta seriamente anche la destinazione Al-Hilal. pic.twitter.com/PuHk4JIi8w — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026

16:51 - Come riporta Fabrizio Romano, la Roma, che sperava di chiudere in queste ore, non ha il via libera dal West Ham. L'Al-Hilal ha rilanciato presentando un'offerta molto più alta di quella dei giallorossi, sia al club inglese che al giocatore.

16:44 - Arrivano aggiornamenti anche da Matteo Moretto: in giornata il club arabo ha presentato un’offerta molto importante sia al West Ham sia al calciatore. Summerville ora tentenna e valuta seriamente anche la destinazione Al-Hilal.

Forte inserimento dell’Al-Hilal su Crysencio Summerville.



In giornata il club arabo ha presentato un’offerta molto importante sia al West Ham sia al calciatore.



Summerville ora tentenna e valuta seriamente anche la destinazione Al-Hilal. pic.twitter.com/PuHk4JIi8w — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026

16:43 - Forte inserimento dell'Al Hilal per Crysencio Summerville. La Roma non è intenzionata a fare aste economiche.

Forte inserimento dell'@AlHilal_FC per Crysencio Summerville. La @OfficialASRoma non è intenzionata a fare aste economiche. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 21, 2026

14:47 - C'è sempre più ottimismo per Summerville. Come riporta Paolo Assogna nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica, tra qualche ora è attesa la risposta positiva del West Ham. Il giornalista ha smentito inoltre l'ineteresse dell'Aston Villa.

(Manà Manà Sport)

12:37 - Ulteriori aggiornamenti anche da Fabrizio Romano: l'operazione si può chiudere da un momento all'altro, si attende solamente l'ultimo ok da parte del presidente del West Ham. Sullo sfondo restano Aston Villa e Al Hilal, che anche nella notte hanno provato ad inserirsi.

12:19 - Arrivano aggiornamenti anche da Gianluca Di Marzio, che dà una leggera frenata alla trattativa. La Roma è ancora in attesa della risposta del West Ham dopo la terza offerta effettuata.

11:55 - Altri aggiornamenti da Alfredo Pedullà. Il giornalista espone le cifre della trattativa: tutto fatto per meno di 50 milioni di euro.

11:40 - Ulteriori conferme dall'Inghilterra sul concreto interesse dell'Aston Villa per Summerville arrivano da The Athletic. Secondo il sito, l'olandese del West Ham e Mbaye, anche lui attenzionato dalla Roma, sono i principali candidati per regalare a Emery un'ala veloce e di qualità.

11:35 - Arrivano aggiornamenti anche dall'Inghilterra. Secondo il giornalista Ben Jacobs, il West Ham considerando la terza offerta della Roma da 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro. Conferme sull'interesse dell'Aston Villa. Mentre il Manchester United ha tenuto dei colloqui il mese scorso.

West Ham currently considering a third Roma bid for Crysencio Summerville in the region of £40m.



Roma seeking a quick resolution. Hoping for clarity in 24 hours.



Several other clubs have made approaches for Summerville as well, including Aston Villa, as revealed on @talkSPORT… pic.twitter.com/Ehf74SWhPv — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2026

11:22 - Il giornalista Paolo Rocchetti aggiunge come l'operazione sia ai dettagli. L'accordo è stato trovato per 51 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

L'operazione #Summerville alla #Roma è ai dettagli: parte fissa più bonus= 51m. Dopo l'olandese la Roma andrà alla ricerca di un quinto che faccia il titolare, possibile innesto extracomunitario con #Wesley che tornerebbe nel suo ruolo naturale #ASRoma #calciomercato pic.twitter.com/Abvje8iiMR — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) July 21, 2026

11:12 - Come riportato da Alfredo Pedullà su X, l'affare Summerville-Roma è in chiusura.