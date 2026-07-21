LIVE - Calciomercato Roma: Summerville all'Al-Hilal per 55 milioni di pounds più 10 di bonus. Il club arabo resta in attesa dell'ok dell'olandese

L’#AlHilal sta ancora aspettando il semaforo verde di #Summerville dopo la mega offerta. Sarebbe una scelta economica rispetto al progetto tecnico propostogli dalla #Roma. E accettato prima della clamorosa irruzione del club arabo— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2026
🚨🔵⚪️ Al Hilal and West Ham agreed on £55m fixed fee plus £10m add-ons for Crysencio Summerville.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Al Hilal are waiting for Summerville and his camp’s final green light to proceed with medical tests.
AS Roma also waiting for final communication from the player’s camp. pic.twitter.com/bJ6QVLQC50
#Summerville, restavano da risolvere le commissioni. https://t.co/8LXM6s9Dbb— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 21, 2026
#Roma: due su tre della lista sono ormai saltati in poche ore. C’era un outsider (#Nusa) già diversi giorni fa, ma bisogna ricominciare https://t.co/oDJMpY8CNI— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2026
Cancellato il volo. Non compare più su FlightRadar. ✈️ https://t.co/IHQ3yq52I3— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 21, 2026
🚨 EXCL: Al Hilal reach agreement with West Ham United to sign Crysencio Summerville. Deal for 24yo #WHUFC winger worth ~€80m & #Netherlands int’l scheduled to undergo #AlHilal medical. Long-term contract ready, pending final authorisations @TheAthleticFC https://t.co/Hr429OPfhF— David Ornstein (@David_Ornstein) July 21, 2026
#Roma, l’#AlHilal offre a #Summerville un contratto di 4 anni da circa 12/15 milioni di euro a stagione.#calciomercato— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 21, 2026
L'#AlHilal ha fatto una maxi offerta a #Summerville per battere la concorrenza della #ASRoma. I giallorossi pensavano di averlo in pugno e hanno mandato un volo (BOM1) a Rotterdam per portarlo nel primo pomeriggio a Ciampino, ma il club arabo ora è in netto vantaggio@tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 21, 2026
È tutto vero e confermato pochi istanti fa quello che dice @FabrizioRomano, L'@Alhilal_FC sta provando in extremis a soffiare #Summerville alla #ASRoma. #Calciomercato— Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) July 21, 2026
🚨🔵⚪️ Al Hilal confident to beat AS Roma after huge proposal presented today for Crysencio Summerville.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Higher salary offered to the Dutch winger and bid already being processed by West Ham.
AS Roma leave the decision to Summerville; up to Crysencio, no counter bid. pic.twitter.com/3WfltPm1zi
Forte inserimento dell’Al-Hilal su Crysencio Summerville.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026
In giornata il club arabo ha presentato un’offerta molto importante sia al West Ham sia al calciatore.
Summerville ora tentenna e valuta seriamente anche la destinazione Al-Hilal. pic.twitter.com/PuHk4JIi8w
Forte inserimento dell’Al-Hilal su Crysencio Summerville.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026
In giornata il club arabo ha presentato un’offerta molto importante sia al West Ham sia al calciatore.
Summerville ora tentenna e valuta seriamente anche la destinazione Al-Hilal. pic.twitter.com/PuHk4JIi8w
Forte inserimento dell'@AlHilal_FC per Crysencio Summerville. La @OfficialASRoma non è intenzionata a fare aste economiche. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 21, 2026
Summerville-@OfficialASRoma, si attende a breve la risposta del @WestHam 👇🏻https://t.co/EBiXZEitdW— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 21, 2026
West Ham currently considering a third Roma bid for Crysencio Summerville in the region of £40m.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2026
Roma seeking a quick resolution. Hoping for clarity in 24 hours.
Several other clubs have made approaches for Summerville as well, including Aston Villa, as revealed on @talkSPORT… pic.twitter.com/Ehf74SWhPv
L'operazione #Summerville alla #Roma è ai dettagli: parte fissa più bonus= 51m. Dopo l'olandese la Roma andrà alla ricerca di un quinto che faccia il titolare, possibile innesto extracomunitario con #Wesley che tornerebbe nel suo ruolo naturale #ASRoma #calciomercato pic.twitter.com/Abvje8iiMR— Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) July 21, 2026
Esclusiva: #Summerville alla #Roma in chiusura ⌛️ https://t.co/MKUPRw8RVc— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
L'artista romano Drugi si è nuovamente superato. Sul suo account Instagram ha pubblicato un nuovo murale dedicato ai 99 anni della Roma. Questa sera ci sarà l'attesissima festa per celebrare i 99 ann...
Dopo il fallimento dell'affare Crysencio Summerville con il West Ham, la Roma potrebbe puntare un altro giocatore degli Hammers: Jean-Clair Todibo. La Roma cerca di rinforzare la rosa in vista della...
Rimane solo Nusa, adesso alla Roma, secondo il giornalista. Il rilancio monstre per Sumerville ha di fatto chiuso ogni possibilità ai giallorossi di prendere l'esterno olandese del West Ham. Nella lis...
Loading