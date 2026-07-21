Summerville ultimo passo

IL TEMPO (L PES) - Le ore di Summerville. La Roma conta di chiudere in queste ore dopo l'ultimo rilancio al West Ham da 50 milioni. Nelle ultime ore i giallorossi hanno blindato l'accordo col giocatore per un ingaggio da poco più di 4.5 milioni. Forte dell'intesa il ds D'Amico negli ultimi giorni ha avviato la trattativa con gli Hammers con la volontà di arrivare in fretta alla fumata bianca. Sia per evitare l'inserimento di altre squadre interessate, Aston Villa e Al Hilal su tutte, sia per approfittare dell'accordo tra calciatore e club. In caso di retrocessione degli inglesi, infatti, l'esterno offensivo, grazie ad un patto privato, sarebbe potuto partire per 45 milioni di sterline, al cambio 53 milioni di euro.

I giallorossi, in ogni caso, si sono seduti al tavolo della negoziazione con la volontà di abbassare le pretese. Dopo le prime proposte da circa 45 milioni il club si è spinto al massimo con un'offerta che, comprensiva di bonus arriva a toccare 50 milioni di euro, all'incirca. Notte decisiva per il sì del West Ham ormai consapevole della scelta dell'olandese. Proprio ieri il calciatore attraverso un post su Instagram ha lasciato intendere l'addio imminente. «Per sempre grato» il messaggio dell'ex Leeds che si prepara a lavorare con un allenatore che, di attaccanti, se ne intende eccome.

Proprio Gasperini freme per avere il rinforzo desiderato da quattordici mesi. Quell'esterno sinistro di piede destro che può far svoltare la fase offensiva della sua Roma. L'allenatore, in realtà, ne cerca due di esterni alle spalle di Malen, ma molto dipenderà anche dal destino di Soulé. Possibile che, in una fase più avanzata del mercto, i giallorossi puntino su profili in prestito. Garnacho al momento, non sembra una pista percorribile data la richiesta del Chelsea di inserire un obbligo di riscatto, Mentre Endrick resta sullo sfondo come opportunità proposta da intermediari qualora il Real lo lasciasse ancora una volta partire per una stagione. Giorni importanti, invece, per delineare il futuro di Tresoldi, centravanti individuato dalla Roma per sostituire Dovbyk. Anche se l'ucraino, ad oggi, non ha in piedi trattative concrete.

Capitolo esterni. Per Moreira servono condizioni diverse da parte dello Strasburgo nonostante l'intesa con i giallorossi. Non convincono Molina e Dodo mentre si ragiona sulla tenuta fisica di Belghali del Verona. Gasp cerca un quinto a tutta fascia che possa fare coppia con Wesley nell'undici titolare, oltre a un profilo simile a Celik che possa alternarsi tra difesae corsia laterale.

Da monitorare sempre con attenzione la pista Koné-Premier col Manchester United tra i club maggiormente interessati al centrocampista francese. Intanto, però, il mercato sta per stapparsi con Summerville. Trattativa a oltranza con il West Ham per chiudere l'operazione più costosa della storia del club. Una notte, un'altra notte, per sognare in grande.