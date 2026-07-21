News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Instagram, Konè dopo il Mondiale: "Fa ancora male ma ci rialzeremo"

Social Network
di FedericoL
martedì, 21 luglio 2026 alle 15:16
kone francia
Aggiungi come fonte preferita su Google
Mondiale amaro per la Francia, che ha terminato la competizione soltanto al quarto posto. E Manu Konè, qualche giorno dopo la fine della Coppa del Mondo, non ha nascosto la propria delusione:  "Non abbiamo avuto successo nella missione... I giorni passano ma fa ancora male. Vedere la delusione nei tuoi occhi, spezza il cuore... Ma sarò eternamente grato per aver potuto competere nella mia prima Coppa del Mondo e per aver rappresentato la Francia. Gloria a Dio davvero. Credo anche che "grazie" non sia una parola abbastanza forte per l'allenatore, lo staff e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per metterci nelle migliori condizioni. Avremmo voluto darti il miglior regalo per la tua partenza. Avremmo anche voluto offrire una grande festa a tutti i tifosi dei Bleus, ma è così che è. Con orgoglio, con fede e con il tuo sostegno, rialzeremo"

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

6aa8dff0-7515-11ef-b2b6-fb0fab5e97c6

Taylor annuncia l'addio: a 47 anni di ritira l'arbitro inglese

lug 21, 17:03

Non c'è bisogno di spiegare perché Taylor è famoso, purtroppo, a Roma. Bene, secondo le informazioni del giornalista, il direttore di gara di Roma-Siviglia, e del rigore clamoroso non concesso per un...

garnacho

Calciomercato Roma, l'Aston Villa vira su Garnacho: contatti in corso con il Chelsea. Sul giocatore anche l'Arsenal

lug 21, 15:57

Con Summerville diretto verso la Roma, l'Aston Villa, che era sulle tracce dell'olandese, cambia obiettivo. Come scrive Fabrizio Romano i Villains hanno messo nel mirino Garnacho, anche lui nella list...

Tresoldi

Calciomercato Roma, dopo Summerville D'Amico lavora ad altri colpi: per Tresoldi presto si entra nel vivo. Difficile Moreira, non tramonta Nusa

lug 21, 15:31

La Roma sta per chiudere il primo colpo di mercato, ovvero Summerville. Il ds D'Amico però è al lavoro per completare la rosa. Come scrive il giornalista Lorenzo Canicchio, presto il club giallorosso...

NOTIZIE POPOLARI
5974055520693849978

LIVE - Calciomercato Roma: il West Ham ha accettato l'offerta dell'Al-Hilal per Summerville

lug 21, 11:12
Soulé

Calciomercato Roma: la Fiorentina punta Soulé. Parti al lavoro per cercare l'intesa

lug 21, 11:59
summerville

Summerville finalmente è romanista

lug 21, 8:56
IPA86297141

Calciomercato Roma, Moreira solo alle condizioni dei giallorossi

lug 20, 19:08
120106056-1762250c-3948-4cc4-b628-74ed19b48da1

Calciomercato Roma, il Liverpool mette nel mirino Koné: è in cima alla lista

lug 20, 18:42
Ibrahim-Mbaye-maturita-1758539161416

Mbaye, tentazione Roma

lug 21, 8:07
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading