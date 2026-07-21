Instagram, Konè dopo il Mondiale: "Fa ancora male ma ci rialzeremo"

Mondiale amaro per la Francia, che ha terminato la competizione soltanto al quarto posto. E Manu Konè, qualche giorno dopo la fine della Coppa del Mondo, non ha nascosto la propria delusione: "Non abbiamo avuto successo nella missione... I giorni passano ma fa ancora male. Vedere la delusione nei tuoi occhi, spezza il cuore... Ma sarò eternamente grato per aver potuto competere nella mia prima Coppa del Mondo e per aver rappresentato la Francia. Gloria a Dio davvero. Credo anche che "grazie" non sia una parola abbastanza forte per l'allenatore, lo staff e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per metterci nelle migliori condizioni. Avremmo voluto darti il miglior regalo per la tua partenza. Avremmo anche voluto offrire una grande festa a tutti i tifosi dei Bleus, ma è così che è. Con orgoglio, con fede e con il tuo sostegno, rialzeremo"