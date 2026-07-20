Calciomercato Roma, il Liverpool mette nel mirino Koné: è in cima alla lista

Non solo il Manchester United, ma le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra rilanciano di un interesse del Liverpool per Manu Koné.

Secondo il sito in questione, i Reds, dopo averlo visto al Mondiale, lo avrebbero messo in cima alla lista delle preferenze. E, quindi, sarebbero pronti a presentare una prima offerta alla Roma.

Come riportato nei giorni scorsi, i giallorossi chiedono 50-60 milioni di euro per il cartellino del giocatore francese. Sotto questa cifra non si scende.

(FootballInsider)