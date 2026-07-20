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FOTO - Instagram, lo staff giallorosso approfitta del giorno di riposo: Gasperini, D'Amico e Scala a pranzo insieme a Santa Severa

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di Paolo Rosi
lunedì, 20 luglio 2026 alle 16:39
gasoerni d'amico isola del pescatore
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Nel giorno di riposo concesso alla squadra giallorossa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Tony D'Amico e il nuovo allenatore della Primavera Mattia Scala hanno trascorso il pranzo insieme presso il celebre ristorante L'Isola del Pescatore a Santa Severa.
La presenza dello staff è stata testimoniata dal locale stesso, che ha pubblicato alcuni scatti sul proprio profilo social accompagnato dal messaggio: "Bellissima giornata di riposo oggi con il mister ed il suo staff". L'incontro informale a pochi passi dal mare conferma la sinergia tra l'allenatore della prima squadra, il responsabile del mercato e il nuovo tecnico della formazione giovanile giallorossa, al lavoro per programmare la nuova stagione.

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