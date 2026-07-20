FOTO - Instagram, lo staff giallorosso approfitta del giorno di riposo: Gasperini, D'Amico e Scala a pranzo insieme a Santa Severa

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In attesa di capire quale sarà la chiusura su Summerville - che a quanto pare è sempre più vicina - nei giorni scorsi alla Roma è stato accostato il profilo di Engels, centrocampista del Celtic. Secon...
Le complesse trattative della Roma per i grandi obiettivi estivi e l'analisi del mercato rimangono i temi centrali nei dibattiti radiofonici capitoli. Marco Valerio Rossomando si sofferma sulle cifre...
Si complica la corsa della Roma per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto rivelato dal portale britannico TEAMtalk, il Tottenham Hotspur guidato da Roberto De Zerbi ha inserito il centravanti italo-tedesc...
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