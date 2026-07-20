LIVE - Calciomercato Roma, attesa domani la risposta del West Ham per Summerville, proposta da circa 50 milioni di euro. Dall'Inghilterra: anche l'Aston Villa sull'olandese

Summerville-Roma ⏳— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 20, 2026
La risposta definitiva arriverà domani. Nessuna clausola, nell'ultima offerta di oggi la Roma è salita a circa 50 milioni bonus inclusi. Forte della volontà e accordo con il giocatore, club in pressing per dare a Gasp l'attaccante esterno che manca da un anno pic.twitter.com/ZIVhVmrQcg
Formulata la nuova offerta della @OfficialASRoma al @WestHam per Summerville: attesa la risposta entro la sera. @SkySport https://t.co/PgZemmStoX— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 20, 2026
La Roma si spinge intorno ai 47 milioni di euro più bonus per Crysencio Summerville.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 20, 2026
La risposta del West Ham è attesa a brevissimo. https://t.co/NzKZ98eY7v
La #Roma vive con ottimismo queste ore, ha la sponda favorevole di #Summerville. Rispetto a due mesi fa, intanto è stata smontata la narrazione dei 50 milioni di sterline (boom) che il West Ham avrebbe voluto chiedere per cederlo https://t.co/MKUPRw8RVc— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 20, 2026
#Roma: focus solo su #Summerville. Lavori in corso e fiducia intatta (anzi in crescita) nel rispetto della deadline indicata ieri https://t.co/AaRMIYLV4H— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 20, 2026
🚨🇳🇱 AS Roma are set to send a third official bid for Crysencio Summerville to West Ham.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Second proposal in excess of €45m also rejected by #WHUFC, Roma want to try again today.
Key hours ahead: in or out soon. pic.twitter.com/w1B6fgagRJ
Il #WestHam ha rifiutato la seconda proposta ufficiale della #ASRoma presentata ieri sera per #Summerville. I giallorossi alzeranno ulteriormente la propria offerta in queste ore, spingendosi al loro limite massimo per il giocatore olandese@tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 20, 2026
In nottata il West Ham ha risposto negativamente alla seconda offerta della Roma per Crysencio Summerville ma il club giallorosso sta pianificando un ulteriore rilancio nel corso della giornata di oggi.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 20, 2026
La distanza è davvero ridotta, ore decisive.
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