Calciomercato Roma, dalla Francia: sfida all'Inter per Belghali

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Oggi la Roma femminile del nuovo mister Piovani ha iniziato la preparazione. Nel pomeriggio, al Giulio Onesti, il gruppo al completo ha iniziato a sudare. La settimana scorsa è stata dedicata alle vis...
C'è vita oltre Summerville che, al momento, sta catalizzando l'interesse dei tifosi della Roma. La Roma ha presentato una terza offerta e attende una risposta da parte degli inglesi. Nel frattempo, p...
Non solo il Manchester United, ma le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra rilanciano di un interesse del Liverpool per Manu Koné. Secondo il sito in questione, i Reds, dopo averlo visto al Mon...
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