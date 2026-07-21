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Gasperini chiede due esterni. Stand-by Moreira, piace Savona

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 8:06
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Non c'è solo Summerville nei pensieri della Roma. Il voltafaccia di Celik ha scombussolato un po i piani di Gasperini che ora si ritrova una batteria di esterni di centrocampo ridotta all'osso. Il ritiro è iniziato con Wesley, Rensch e Angeliño. Il primo è ormai una garanzia, l'olandese una valida alternativa. Non si può dire lo stesso per lo spagnolo. La scorsa stagione è stata un incubo, sempre titolare nelle prime cinque di campionato poi solamente trenta minuti in campo con Lecce e Pisa tra marzo e aprile. [...]
Le fasce, quindi, dovranno subire una rivoluzione anche perché gli esterni di centrocampo nella carriera di Gasperini hanno sempre giocato un ruolo fondamentale. L'obiettivo numero uno è Moreira che però rischia di rimanere un sogno di mercato. Se da una parte l'accordo col giocatore e stato tro vato dall'altra lo Strasburgo non ha intenzione di fare sconti. Servono almeno 50 milioni, troppi. O i francesi abbasseranno la richiesta oppure D'Amico dovrà virare su altri obiettivi.
Sulla destra i fari sono puntati su Savona del Nottingham che scalpita per tornare in Italia ma preoccupano le sue condizioni fisiche. L'ex Juventus, infatti, ha subito un brutto infortunio al ginocchio qualche mese fa e non è ancora al 100%. Le piste che portano a Molina e Dodô non si scaldano. Il primo è un pupillo di Simeone mentre il secondo non convince il tecnico. Dalla Francia, rimbalza nuovamente il nome di Belghali che però non convince a pieno. Ne serviranno almeno due di cui uno in grado di giocare sia come terzino che come centrale o di destra o di sinistra. In sostanza la caratteristica di Celik che però la Roma ha perso nel giro di poche ore nonostante un accordo verbale per il rinnovo del contratto fino al 2029. [...]
(Il Messaggero)

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