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Roma-Summerville: ecco quanto peserà l'olandese nel bilancio giallorosso

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di Fabio D'Ascanio
martedì, 21 luglio 2026 alle 12:32
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La Roma è sempre più vicina a Crysencio Summerville. Sono ore decisive per la definizione dell'affare, con il club giallorosso che ha recapitato la terza offerta al West Ham. Il classe 2001 diventerebbe l'acquisto più oneroso nella storia della Roma: 47 milioni di euro di parte fissa a cui si possono aggiungere 4-5 di bonus.
L'accordo con il calciatore è definito ormai da qualche giorno: ingaggio da 4,2 milioni di euro più bonus e un contratto di cinque anni. Il sito, tramite un analisi accurata, ha calcolato l'ammortamento del calciatore sul bilancio giallorosso. Per la stagione 2026-2027, se dovessero essere confermate cifre e durata del contratto, il club giallorosso dovrà sostenere una spesa annua di 9,4 milioni a stagione, calcolata solo sui 47 milioni di euro di parte fissa. Considerando, invece, l'ingaggio lordo, l'esborso economico è di 7,8 milioni di euro su un ingaggio di 4 milioni. Tutto per un totale di 17,2 milioni
(calcioefinanza.it) 
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