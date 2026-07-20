Calciomercato Roma, Moreira solo alle condizioni dei giallorossi

Sempre alle condizioni della Roma sennò guarderanno altrove— Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 20, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Oggi la Roma femminile del nuovo mister Piovani ha iniziato la preparazione. Nel pomeriggio, al Giulio Onesti, il gruppo al completo ha iniziato a sudare. La settimana scorsa è stata dedicata alle vis...
Secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, la Roma sarebbe sulle tracce di Belghali, esterno del Verona, cercato dall'Inter. Protagonista al Mondiale con la maglia dell'Algeria, secondo il s...
Non solo il Manchester United, ma le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra rilanciano di un interesse del Liverpool per Manu Koné. Secondo il sito in questione, i Reds, dopo averlo visto al Mon...
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