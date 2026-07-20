Calciomercato Roma, Moreira solo alle condizioni dei giallorossi

Nel frattempo, però, rimangono in piedi altre piste: quella di Tresoldi, ad esempio, ma anche Moreira. Negli ultimi giorni lo Strasburgo avrebbe alzato un muro per l'esterno, chiedendo una cifra troppo alta per la Roma. E il giornalista, rispondendo ad un tifoso, ha spiegato che il colpo si potrebbe anche fare ma solamente alle condizioni giallorosse. Insomma, non ci si svenerà.

Sempre alle condizioni della Roma sennò guarderanno altrove — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) July 20, 2026