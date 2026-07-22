Summerville un intrigo

IL TEMPO (L. PES) - Un intrigo senza precedenti. Il destino di Crysencio Summerville è al bivio. Dall'accordo praticamente raggiunto con la Roma al forte inserimento dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Tutto in un giorno e, adesso, tutto in una notte. L'accordo tra inglesi e arabi è stato trovato in breve tempo, ma il calciatore si è preso del tempo per decidere nonostante la ricchissima proposta dall'Oriente. Dopo giorni di trattative intense, la Roma era convinta di aver fatto il massimo per portare l'olandese nella Capitale, arrivando praticamente ad accontentare le richieste del West Ham. Un'offerta che sfiorava i 50 milioni di euro e che si avvicinava ai 53 dell'accordo tra club e calciatore. In mattinata a Ciampino era stato addirittura disposto uno slot aereo da Rotterdam per portare Summerville il prima possibile alla corte di Gasperini. Poi il blitz arabo. L'AI-Hilal era da qualche giorno in agguato sull'attaccante e ieri mattina la maxi offerta da oltre 70 milioni di euro e circa 13 al calciatore. Una proposta da capogiro che ha trovato subito il favore degli Hammers. Sembrava un inserimento a colpo sicuro e invece l'olandese non ha dato subito l'ok al trasferimento. Da Trigoria, nonostante lo scoraggiamento iniziale, sono rimasti alla finestra anche se la speranza di un «no» all'Arabia del calciatore è appeso a un filo. A 25 anni sicuramente la Serie A e l'opportunità di lavorare con Gasperini sono condizioni molto favorevoli per un calciatore, ma l'ingaggio offerto dall'Al-Hilal è praticamente il triplo rispetto all'accordo raggiunto con i giallorossi nei giorni scorsi a poco più di 4.5 milioni a stagione. Una telenovela da far invidia a tante altre che hanno accompagnato le estati romaniste e che tiene i tifosi. Inevitabilmente il ds è tornato alla ricerca di profili alternativi con Nusa in testa al gradimento di allenatore e dirigenza. Anche per il norvegese, però, i costi sono alti e la possibile concorrenza della Premier League resta dietro l'angolo. Sempre in Inghilterra, invece, potrebbe rimanere Garnacho. L'argentino è stato valutato anche dalla Roma, anche se non ha convinto il tecnico e, soprattutto,l'unica formula ritenuta idonea per il trasferimento è quella del prestito, senza obbligo di riscatto che invece chiede il Chelsea. L'Aston Villa si è fatto avanti concretamente nelle ultime ore e potrebbe arrivare a dama. Nella lista anche i nomi di Godts e Schjelderup proposti dal mercato. In attacco, inoltre, la Roma cerca anche un centravanti da mettere vicino a Malen. Tresoldi è l'obiettivo numero uno ma i giallorossi attendono segnali dal Bruges mentre con l'italo-tedesco un'intesa di massima è stata raggiunta. Serve però l'uscita di Dovbyk, che ad oggi non ha attirato offerte a parte un timido sondaggio del Genoa che però difficilmente può arrivare alle richieste di ingaggio della punta ucraina.