Calciomercato Roma, sfuma Garnacho: l'argentino ha aspettato i giallorossi ma ora è ad un passo dall'Aston Villa

Alejandro Garnacho non vestirà la maglia della Roma. Dopo aver atteso i giallorossi, l'argentino ora è a un passo dall'Aston Villa.

Sfuma un altro obiettivo per l'attacco della Roma. Alejandro Garnacho, infatti, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, alla fine ha scelto l'Aston Villa. L'argentino del Chelsea aveva atteso per due settimane i giallorossi, salvo poi decidere di accettare la proposta del club allenato da Emery. Ora è crisi totale per D'Amico ed il suo staff, che devono regalare almeno due attaccanti a Gian Piero Gasperini.