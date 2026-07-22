Calciomercato Roma, sfuma Garnacho: l'argentino ha aspettato i giallorossi ma ora è ad un passo dall'Aston Villa

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
È Il giorno di Malen e di N'Dicka, I primi due nazionali di rientro a Roma dopo Il Mondiale. Prima di tutti in città avrebbe fatto capolino Celik, fuori alla fase a gironi con la sua Turchia, ma anzi...
Il pilota dell'aereo mandato sulla pista di Rotterdam è rimasto per ore in attesa che s'imbarcasse l'acquisto da 50 milioni della Roma, il colpo da vetrina per la nuova Champions. Solo che Crysencio...
L'obiettivo è di quelli ambiziosi. Ma Fabio Paratici non è tipo da tirarsi indietro. Consegnare un esterno offensivo a Fabio Grosso entro venerdì. La Fiorentina ha bisogno di accelerare su quel fronte...
Loading