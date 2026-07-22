Home Kit 26/27: ecco la nuova maglia della Roma. Torna il vecchio stemma (COMUNICATO & FOTO)

Dopo mesi di attesa, la Roma ha finalmente svelato la nuova maglia casalinga per la stagione 26/27. È rossa con i dettagli arancioni ed ha il vecchio stemma.

Finalmente ci siamo, poco fa la Roma ha svelato la nuova maglia casalinga per la stagione 26/27, l'annata che rivedrà i giallorossi disputare la Champions League dopo un digiuno sembrato infinito. In collaborazione con Adidas, l'home kit riprende le tonalità giallorosse e torna a gran richiesta il vecchio stemma, già utilizzato nel derby del 2024. Sarà acquistabile a partire dal 22 luglio in ogni AS Roma Store sia fisico che online. Ecco il comunicato della Roma sulla presentazione della maglia.

"ADIDAS E AS ROMA PRESENTANO IL NUOVO KIT HOME PER LA STAGIONE 2026/27 CELEBRANDO LA "VIRTUS" ROMANA. Per il kit Home 2026/27, adidas e AS Roma riprendono le tonalità giallorosse storiche reinterpretandole in chiave moderna. Coronato dallo Stemma della Tradizione, il design del kit celebra la Virtus romana, incarnando coraggio, forza e determinazione. Il nuovo kit Home 2026/27 dell’AS Roma sarà disponibile dal 22 luglio 2026 presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it.. Adidas e AS Roma presentano oggi il nuovo kit Home per la stagione 2026/27, un inno alla "Virtus" romana. La virtù che incarna coraggio e forza che si traduce in un simbolo tangibile di eccellenza e determinazione, spirito che contraddistingue il Club. Questo kit, che fonde un'estetica moderna con un profondo rispetto per la storia, è pronto a vestire atleti e tifosi per nuove sfide, simboleggiando l’inestinguibile passione giallorossa. Il design pulito e audace, oltre a trasmettere fiducia e orgoglio attraverso la sua semplicità, è coronato sul cuore dallo Stemma della Tradizione, già utilizzato nella stagione 2023/2024 in occasione del derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024. L’ispirazione della maglia affonda le sue radici nella storia della Capitale, riprendendo le iconiche tonalità giallorosse che da sempre distinguono la AS Roma. Il rosso è accostato alle classiche finiture gialle, con linee pulite e decise che trasmettono un senso di orgoglio, mentre il girocollo è impreziosito dal messaggio sul retro “CON TUTTE LE NOSTRE FORZE”, un simbolo tangibile del legame indissolubile tra la squadra e la sua gloriosa storia. Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento. La più recente tecnologia CLIMACOOL+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d'aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita. Il nuovo kit Home dell'AS Roma 2026/27 sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 22 luglio 2026, presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it".