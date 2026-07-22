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Nusa e Godts i nuovi obiettivi

La penna degli Altri
di AlessandroLM
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 10:12
nusa
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Summerville è ormai un capitolo chiuso. E a Trigoria non c'è tempo da perdere. Tony D'Amico ha già rimesso in moto la macchina del mercato, riaprendo il dossier trequartista con un obiettivo preciso: consegnare a Gasperini un rinforzo di primo livello. (...) Le alternative, del resto, non mancano. Sono settimane che il direttore sportivo studia profili, raccoglie informazioni e prepara eventuali affondi. Ora quei dossier tornano d'attualità. In cima ai sogni resta Antonio Nusa, probabilmente il talento più affascinante della lista. Un'ala che rappresenterebbe un salto di qualità persino superiore a Summerville, ma anche un'operazione ai limiti del proibitivo. Il Lipsia non ha alcuna necessità di vendere e, se dovesse farlo, pretenderebbe una cifra da capogiro. (...) Fredda al momento la pista che porta a Garnacho, anche perché l'Aston Villa di Unai Emery sta spingendo sull'acceleratore sia con il Chelsea che con l'entourage del giocatore per anticiparla concorrenza e chiudere l'affare nel giro delle prossime 48 ore. Il club londinese chiede un'operazione a titolo definitivo, una soluzione che l'Aston Villa può chiudere dopo aver incassato oltre cento milioni dalla cessione di Rogers proprio al Chelsea per 137 milioni di euro. Non va dimenticato poi Moreira, il jolly dello Strasburgo trattato in precedenza e capace di fare il doppio ruolo esterno di centrocampo e trequartista sia a destra che a sinistra. Tra le candidature più intriganti spicca poi Godts, il talento belga che abbina qualità, prospettiva e numeri importanti. Ventuno gol e dodici assist nell'ultimo campionato olandese certificano una crescita impressionante e spiegano perché la sua valutazione non scenda sotto i 35-40 milioni di euro. Un investimento pesante, ma destinato a garantire presente e futuro. E poi ci sono le piste più giovani, quelle che fanno impazzire gli osservatori. Schjelderup e Mbaye rappresentano due profili che convincono i giallorossi. Meno pronti rispetto ai nomi di prima fascia, ma ricchi di talento e margini di crescita. (...) la Roma non può permettersi di rallentare. Anzi, è chiamata a rispondere con forza al mercato, individuando un trequartista di spessore che accenda l'entusiasmo della piazza e metta Gasperini nelle condizioni di costruire una squadra sempre più competitiva. La caccia è ripartita. E il prossimo obiettivo deve essere all'altezza delle ambizioni giallorosse.
(corsport)

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