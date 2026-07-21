Calciomercato Roma, adesso c'è solo Nusa

Nusa, adesso alla Roma, secondo il giornalista. Il rilancio monstre per Rimane solo, adesso alla Roma, secondo il giornalista. Il rilancio monstre per Sumerville ha di fatto chiuso ogni possibilità ai giallorossi di prendere l'esterno olandese del West Ham.

Nella lista c'era Garnacho, ma è evidente sia ad un passo dall'Aston Villa. Ma anche per Nusa la concorrenza è alta (c'è la Premier League) e bisogna ricominciare tutto dall'inizio.

(Alfredo Pedullà)