Calciomercato Roma, adesso c'è solo Nusa

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dopo Summerville potrebbe saltare anche Garnacho in casa Roma. Secondo le informazioni appena riportate dal giornalista - che prima dava una situazione ancora da chiarire - il trasferimento dal Chelse...
Ormai Summeville è sfumato: l'Al-Hilal ha praticamente chiuso per il giocatore olandese sulla base di 80milioni di euro. E adesso la Roma è costretta a guardare verso altri obiettivi. Secondo il gior...
Summerville è quasi saltato. Ma la Roma, almeno per il momento, secondo le informazioni del giornalista, non molla Garnacho. Anche se l'Aston Villa sta preparando un'offerta per il prestito, anche la...
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