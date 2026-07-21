VIDEO - Il murale dell'artista Drugi dedicato ai 99 anni della Roma: "Cuciti di generazione in generazione"

L'artista romano Drugi si è nuovamente superato. Sul suo account Instagram ha pubblicato un nuovo murale dedicato ai 99 anni della Roma.

Questa sera ci sarà l'attesissima festa per celebrare i 99 anni della Roma e per l'occasione, l'artista Drugi ha voluto dedicare uno dei suoi famosi murales al club giallorosso. Ne è uscita fuori un'opera bellissima, che ritrae due anziani signori impegnati a cucire una bandiera della Roma e ai loro piedi i nipotini che li osservano. La descrizione poi recita: "99 anni cuciti di generazione in generazione".