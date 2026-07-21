La festa per i 99 anni della Roma: cori e corteo dei tifosi con lo striscione "Lo stemma del popolo" (FOTO e VIDEO)

Questa sera ci sarà la festa per i 99 anni della Roma. La celebrazione parte da Piazza San Silvestro dove i primi tifosi sono già accorsi per festeggiare la squadra del loro cuore.

DA PIAZZA SAN SILVESTRO MATTEO DE ROSE - Domani 22 luglio ricorrerà il 99esimo anniversario dalla fondazione della Roma e i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento alle 22:30 in Piazza San Silvestro per attendere la mezzanotte e celebrarla insieme. Qui gli aggiornamenti in diretta dalla serata.

LIVE

23:08 - Il grido unanime dei giallorossi "Forza Roma alé", con lo striscione "Lo stemma del popolo" alla testa del corteo.

🟡🔴 La testa del corteo con lo striscione "Lo stemma del popolo"



📣 E il grido unanime dei giallorossi: "Forza Roma alé"



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22:58 - Il corteo dei tifosi in festa, all'altezza di Via del Corso. Sono più di 5mila i tifosi presenti.

22:42 - Il cortei dei sostenitori giallorossi sta per partire da Piazza San Silvestro.

22:31 - Proseguono a gran voce i cori dei tifosi giallorossi. La piazza è già caldissima.

🟡🔴 Proseguono a gran voce i cori dei tifosi giallorossi!



🔥 Piazza San Silvestro è già caldissima, in attesa dell'anniversario della #ASRoma



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22:20 - Sono circa 3000 i tifosi presenti a Piazza San Silvestro per celebrare l'anniversario della Roma alla mezzanotte di oggi.

😍 Piazza San Silvestro inizia a popolarsi di tifosi dell’#AsRoma



🎵 Continuano i cori degli oltre 3000 presenti in attesa della mezzanotte pic.twitter.com/vOXvLpLjXQ — laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2026

22:05 - Sono già accorsi i primi tifosi che hanno iniziato ad intonare i primi cori dedicati alla Roma.

📍Inizia da Piazza San Silvestro la festa per i 99 anni dell’#AsRoma



🎶 I primi cori dei tifosi giallorossi accorsi alla celebrazione pic.twitter.com/ZYc7w18vBL — laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2026

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