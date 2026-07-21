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La festa per i 99 anni della Roma: cori e corteo dei tifosi con lo striscione "Lo stemma del popolo" (FOTO e VIDEO)

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di MatteoM
martedì, 21 luglio 2026 alle 22:04
lo stemma del popolo
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Questa sera ci sarà la festa per i 99 anni della Roma. La celebrazione parte da Piazza San Silvestro dove i primi tifosi sono già accorsi per festeggiare la squadra del loro cuore. 
DA PIAZZA SAN SILVESTRO MATTEO DE ROSE - Domani 22 luglio ricorrerà il 99esimo anniversario dalla fondazione della Roma e i tifosi giallorossi si sono dati appuntamento alle 22:30 in Piazza San Silvestro per attendere la mezzanotte e celebrarla insieme. Qui gli aggiornamenti in diretta dalla serata.
LIVE
23:08 - Il grido unanime dei giallorossi "Forza Roma alé", con lo striscione "Lo stemma del popolo" alla testa del corteo.
22:58 - Il corteo dei tifosi in festa, all'altezza di Via del Corso. Sono più di 5mila i tifosi presenti.
22:42 - Il cortei dei sostenitori giallorossi sta per partire da Piazza San Silvestro.
22:31 - Proseguono a gran voce i cori dei tifosi giallorossi. La piazza è già caldissima.
22:20 - Sono circa 3000 i tifosi presenti a Piazza San Silvestro per celebrare l'anniversario della Roma alla mezzanotte di oggi. 
22:05 - Sono già accorsi i primi tifosi che hanno iniziato ad intonare i primi cori dedicati alla Roma
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