La festa per i 99 anni della Roma: cori e corteo dei tifosi con lo striscione "Lo stemma del popolo" (FOTO e VIDEO)

🟡🔴 La testa del corteo con lo striscione "Lo stemma del popolo"— laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2026
📣 E il grido unanime dei giallorossi: "Forza Roma alé"
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🟡🔴 Proseguono a gran voce i cori dei tifosi giallorossi!— laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2026
🔥 Piazza San Silvestro è già caldissima, in attesa dell'anniversario della #ASRoma
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😍 Piazza San Silvestro inizia a popolarsi di tifosi dell’#AsRoma— laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2026
🎵 Continuano i cori degli oltre 3000 presenti in attesa della mezzanotte pic.twitter.com/vOXvLpLjXQ
📍Inizia da Piazza San Silvestro la festa per i 99 anni dell’#AsRoma— laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2026
🎶 I primi cori dei tifosi giallorossi accorsi alla celebrazione pic.twitter.com/ZYc7w18vBL
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