Lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina

Terribile lutto per Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma e attuale commissario tecnico della Turchia. È morta la sorella Caterina, in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A comunicare la triste notizia è stata la Federazione calcistica turca, che ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza all’allenatore e alla sua famiglia. I funerali si terranno alle ore 16:30 presso la chiesa di San Nicola, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. A Montella e ai suoi familiari vanno le più sentite condoglianze.