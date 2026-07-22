Calciomercato Roma, su Freuler non c'è solo il Neom: anche l’Olympiacos sul centrocampista

Sullo svizzero anche l'@olympiacosfc oltre alla proposta sauditahttps://t.co/TRDbtCJRmD https://t.co/jMt6s1bEHu— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 22, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
L’Al-Ahli fa sul serio per Manu Koné. Secondo quanto riportato da Sky Sport CH, il club saudita avrebbe contattato direttamente la Roma per conoscere le condizioni economiche di un possibile trasferim...
Filippo Reale si prepara a lasciare nuovamente la Roma per tornare all’Avellino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club irpino è vicino a riprendere il giovane difensore giallorosso, q...
Un giallo che ha tenuto tutti col fiato sospeso, fino alla notte appena trascorsa e forse anche oltre. Summerville non ha ancora deciso se il prossimo anno giocherà nella Roma, come tutto ieri aveva l...
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