Calciomercato Roma, su Freuler non c'è solo il Neom: anche l’Olympiacos sul centrocampista

Si allarga il mercato intorno a Remo Freuler. Dopo l’offerta presentata dal Neom, club saudita con cui sarebbe già in corso una trattativa, sul centrocampista svizzero si sarebbe mosso anche l’Olympiacos. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui il club greco avrebbe manifestato interesse per il giocatore. Il futuro di Freuler resta dunque tutto da definire, con più possibilità sul tavolo e una concorrenza che potrebbe accendersi nelle prossime ore.