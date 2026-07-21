La festa per i 99 anni della Roma: cori e corteo dei tifosi con lo striscione "Lo stemma del popolo". Presenti Dybala, Candela e Rizzitelli (FOTO e VIDEO)

Nel centro della Capitale si è tenuta la grande festa per il 99° anniversario della fondazione della Roma. La celebrazione è partita da Piazza San Silvestro, dove oltre cinquemila sostenitori giallorossi si sono dati appuntamento per attendere insieme lo scoccare della mezzanotte del 22 luglio.

DA PIAZZA SAN SILVESTRO MATTEO DE ROSE - L'atmosfera è caldissima tra cori, fumogeni e sventolio di bandiere. Dal centro della piazza è partito un corteo diretto verso Via del Corso: in testa al gruppo spicca lo striscione con il vecchio stemma societario accompagnato dalla scritta "Lo stemma del popolo". All'arrivo del corteo, grande entusiasmo nei pressi di Via degli Uffici del Vicario 35, dove Paulo Dybala, Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli si sono affacciati da un balcone per salutare la folla in festa. Di seguito gli aggiornamenti in diretta dalla serata.

LIVE

00:23 - La festa dei tifosi prosegue senza sosta in via degli Uffici del Vicario.

00:21 - Dybala saluta i tifosi giallorossi da un balcone in via degli Uffici del Vicario. Anche Candela e Rizzitelli partecipano ai festeggiamenti con i tifosi.

00:10 - All'arrivo del corteo nei pressi dello storico indirizzo di Via degli Uffici del Vicario 35, Paulo Dybala, Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli si sono affacciati da un balcone per salutare i tifosi della Roma in festa.

23:36 - Il corteo è arrivato nei pressi di via degli Uffici del Vicario 35, prima sede della Roma: cori e sbandierate dei tifosi giallorossi.

23:08 - Il grido unanime dei giallorossi "Forza Roma alé", con lo striscione "Lo stemma del popolo" alla testa del corteo.

🟡🔴 La testa del corteo con lo striscione "Lo stemma del popolo"



📣 E il grido unanime dei giallorossi: "Forza Roma alé"



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22:58 - Il corteo dei tifosi in festa, all'altezza di Via del Corso. Sono più di 5mila i tifosi presenti.

22:42 - Il cortei dei sostenitori giallorossi sta per partire da Piazza San Silvestro.

22:31 - Proseguono a gran voce i cori dei tifosi giallorossi. La piazza è già caldissima.

🟡🔴 Proseguono a gran voce i cori dei tifosi giallorossi!



🔥 Piazza San Silvestro è già caldissima, in attesa dell'anniversario della #ASRoma



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22:20 - Sono circa 3000 i tifosi presenti a Piazza San Silvestro per celebrare l'anniversario della Roma alla mezzanotte di oggi.

😍 Piazza San Silvestro inizia a popolarsi di tifosi dell’#AsRoma



🎵 Continuano i cori degli oltre 3000 presenti in attesa della mezzanotte pic.twitter.com/vOXvLpLjXQ — laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2026

22:05 - Sono già accorsi i primi tifosi che hanno iniziato ad intonare i primi cori dedicati alla Roma.

📍Inizia da Piazza San Silvestro la festa per i 99 anni dell’#AsRoma



🎶 I primi cori dei tifosi giallorossi accorsi alla celebrazione pic.twitter.com/ZYc7w18vBL — laroma24.it (@LAROMA24) July 21, 2026

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