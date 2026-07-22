Calciomercato Roma, l’Al-Ahli si muove per Koné, contattati i giallorossi

L’Al-Ahli fa sul serio per Manu Koné. Secondo quanto riportato da Sky Sport CH, il club saudita avrebbe contattato direttamente la Roma per conoscere le condizioni economiche di un possibile trasferimento del centrocampista francese, protagonista di buone prestazioni nel corso del Mondiale. La concorrenza, però, non manca. Sul giocatore ci sarebbe anche il Manchester United, mentre nei mesi scorsi Koné era stato seguito anche dall’Atletico Madrid. Il centrocampista preferirebbe al momento un eventuale trasferimento in Premier League rispetto alla Liga, ma non avrebbe chiuso la porta a un futuro in Arabia Saudita. I contatti sono già in corso e la situazione potrebbe evolversi rapidamente, anche se resta da capire quale sarà la posizione della Roma davanti a un’eventuale offerta concreta.