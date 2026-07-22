Calciomercato Roma, l’Al-Ahli si muove per Koné, contattati i giallorossi

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si allarga il mercato intorno a Remo Freuler. Dopo l’offerta presentata dal Neom, club saudita con cui sarebbe già in corso una trattativa, sul centrocampista svizzero si sarebbe mosso anche l’Olympia...
Filippo Reale si prepara a lasciare nuovamente la Roma per tornare all’Avellino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club irpino è vicino a riprendere il giovane difensore giallorosso, q...
Un giallo che ha tenuto tutti col fiato sospeso, fino alla notte appena trascorsa e forse anche oltre. Summerville non ha ancora deciso se il prossimo anno giocherà nella Roma, come tutto ieri aveva l...
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