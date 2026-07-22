Calciomercato Roma, Avellino vicino il ritorno di Filippo Reale

Filippo Reale si prepara a lasciare nuovamente la Roma per tornare all’Avellino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club irpino è vicino a riprendere il giovane difensore giallorosso, questa volta con un trasferimento a titolo definitivo. Reale aveva già vestito la maglia dell’Avellino e ora sarebbe pronto a fare ritorno in Campania, chiudendo così la sua esperienza con la Roma. L’operazione è in fase avanzata e potrebbe essere definita nelle prossime ore.

.@usavellino1912_ vicino a riprendere Filippo Reale dalla @OfficialASRoma, questa volta a titolo definitivohttps://t.co/IiasG1QhSa — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 22, 2026