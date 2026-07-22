Calciomercato Roma, Avellino vicino il ritorno di Filippo Reale

.@usavellino1912_ vicino a riprendere Filippo Reale dalla @OfficialASRoma, questa volta a titolo definitivohttps://t.co/IiasG1QhSa— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 22, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
L’Al-Ahli fa sul serio per Manu Koné. Secondo quanto riportato da Sky Sport CH, il club saudita avrebbe contattato direttamente la Roma per conoscere le condizioni economiche di un possibile trasferim...
Si allarga il mercato intorno a Remo Freuler. Dopo l’offerta presentata dal Neom, club saudita con cui sarebbe già in corso una trattativa, sul centrocampista svizzero si sarebbe mosso anche l’Olympia...
Un giallo che ha tenuto tutti col fiato sospeso, fino alla notte appena trascorsa e forse anche oltre. Summerville non ha ancora deciso se il prossimo anno giocherà nella Roma, come tutto ieri aveva l...
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