Torna Malen e con lui Ndicka

È Il giorno di Malen e di N'Dicka, I primi due nazionali di rientro a Roma dopo Il Mondiale.

Prima di tutti in città avrebbe fatto capolino Celik, fuori alla fase a gironi con la sua Turchia, ma anziché presentarsi a Trigoria il terzino ha preso un volo per andare a firmare con la Juve, com'è noto. Acqua passata, almeno per Gasperini. Che oggi potrà riabbracciare al Fulvio Bemardini due titolarissimi, cominciando ad aggregarli a un gruppo che ieri ha osservato un giorno di riposo ma che in generale sta faticando da lunedì 13 luglio tra doppie e triple sedute (due allenamenti più la palestra). Malen e Ndicka avranno bisogno di qualche giorno per rimettersi in pari coi compagni dopo le ferie post rassegna iridata. Quindi non parteciperanno all'amichevole di domani con il Trastevere probabilmente neanche alla trasferta di domenica a Cannes, la società francese di proprietà del Friedkin. Il primo impegno della fase pre stagionale di Malen e di N'Dicka sarà durante la seconda fase del ritiro, quella che dal 30 luglio porterà i giallorossi vicino Cardiff, In Galles. Nei dieci giorni di trasferta la squadra di Gasperini disputerà tre diverse amichevoli: l'1 agosto proprio contro il Cardiff City, formazione neopromossa in Championship, Il 4 alle ore 20 contro il Newport, squadra di League Two (quarta serie) e l'8 agosto al cospetto del Brighton, formazione di Premier. L'estate giallorossa si concluderà a Ferragosto contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.

(corsport)