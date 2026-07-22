News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Torna Malen e con lui Ndicka

La penna degli Altri
di MatteoM
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 9:06
ndicka 2
Aggiungi come fonte preferita su Google
È Il giorno di Malen e di N'Dicka, I primi due nazionali di rientro a Roma dopo Il Mondiale.
Prima di tutti in città avrebbe fatto capolino Celik, fuori alla fase a gironi con la sua Turchia, ma anziché presentarsi a Trigoria il terzino ha preso un volo per andare a firmare con la Juve, com'è noto. Acqua passata, almeno per Gasperini. Che oggi potrà riabbracciare al Fulvio Bemardini due titolarissimi, cominciando ad aggregarli a un gruppo che ieri ha osservato un giorno di riposo ma che in generale sta faticando da lunedì 13 luglio tra doppie e triple sedute (due allenamenti più la palestra). Malen e Ndicka avranno bisogno di qualche giorno per rimettersi in pari coi compagni dopo le ferie post rassegna iridata. Quindi non parteciperanno all'amichevole di domani con il Trastevere probabilmente neanche alla trasferta di domenica a Cannes, la società francese di proprietà del Friedkin. Il primo impegno della fase pre stagionale di Malen e di N'Dicka sarà durante la seconda fase del ritiro, quella che dal 30 luglio porterà i giallorossi vicino Cardiff, In Galles. Nei dieci giorni di trasferta la squadra di Gasperini disputerà tre diverse amichevoli: l'1 agosto proprio contro il Cardiff City, formazione neopromossa in Championship, Il 4 alle ore 20 contro il Newport, squadra di League Two (quarta serie) e l'8 agosto al cospetto del Brighton, formazione di Premier. L'estate giallorossa si concluderà a Ferragosto contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.
(corsport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

garnacho

Calciomercato Roma, sfuma Garnacho: l'argentino ha aspettato i giallorossi ma ora è ad un passo dall'Aston Villa

lug 22, 9:12

Alejandro Garnacho non vestirà la maglia della Roma. Dopo aver atteso i giallorossi, l'argentino ora è a un passo dall'Aston Villa.  Sfuma un altro obiettivo per l'attacco della Roma. Alejandro Garnac...

summerville

Summerville sceglie i soldi: la Roma beffata dopo l'accordo con il West Ham

lug 22, 8:58

Il pilota dell'aereo mandato sulla pista di Rotterdam è rimasto per ore in attesa che s'imbarcasse l'acquisto da 50 milioni della Roma, il colpo da vetrina per la nuova Champions. Solo che Crysencio...

Soulé

Fiorentina, ora tutto sugli esterni offensivi: Soulé della Roma strada possibile. La Viola si è informata con il suo entourage

lug 22, 8:46

L'obiettivo è di quelli ambiziosi. Ma Fabio Paratici non è tipo da tirarsi indietro. Consegnare un esterno offensivo a Fabio Grosso entro venerdì. La Fiorentina ha bisogno di accelerare su quel fronte...

NOTIZIE POPOLARI
Summerville

LIVE - Calciomercato Roma: Summerville non ha ancora deciso. L'offerta dell'Al-Hilal è di 65 milioni di sterline totali, 12 milioni all'anno al giocatore

lug 21, 11:12
Summerville

LIVE - Calciomercato Roma, Summerville non ha ancora scelto l'Al-Hilal: i giallorossi sperano, Malen e Gasp potrebbero averlo convinto

lug 22, 7:48
Soulé

Calciomercato Roma: la Fiorentina punta Soulé. Parti al lavoro per cercare l'intesa

lug 21, 11:59
Antonio-Nusa-1240x826

Calciomercato Roma, si pensa al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa

lug 21, 18:16
antonio nusa 1

Calciomercato Roma, adesso c'è solo Nusa

lug 21, 19:08
Summerville

Roma-Summerville: ecco quanto peserà l'olandese nel bilancio giallorosso

lug 21, 12:32
VAI AL CANALE
Foto
99esimo anniversario della Roma 21.07.2026

99esimo anniversario della Roma 21.07.2026

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Loading