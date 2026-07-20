LIVE - Calciomercato Roma: ore decisive per Summerville. Vicino l'accordo per 50 milioni di euro. Si tratta sulle commissioni

La #Roma vive con ottimismo queste ore, ha la sponda favorevole di #Summerville. Rispetto a due mesi fa, intanto è stata smontata la narrazione dei 50 milioni di sterline (boom) che il West Ham avrebbe voluto chiedere per cederlo https://t.co/MKUPRw8RVc— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 20, 2026
#Roma: focus solo su #Summerville. Lavori in corso e fiducia intatta (anzi in crescita) nel rispetto della deadline indicata ieri https://t.co/AaRMIYLV4H— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 20, 2026
🚨🇳🇱 AS Roma are set to send a third official bid for Crysencio Summerville to West Ham.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Second proposal in excess of €45m also rejected by #WHUFC, Roma want to try again today.
Key hours ahead: in or out soon. pic.twitter.com/w1B6fgagRJ
Il #WestHam ha rifiutato la seconda proposta ufficiale della #ASRoma presentata ieri sera per #Summerville. I giallorossi alzeranno ulteriormente la propria offerta in queste ore, spingendosi al loro limite massimo per il giocatore olandese@tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 20, 2026
In nottata il West Ham ha risposto negativamente alla seconda offerta della Roma per Crysencio Summerville ma il club giallorosso sta pianificando un ulteriore rilancio nel corso della giornata di oggi.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 20, 2026
La distanza è davvero ridotta, ore decisive.
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