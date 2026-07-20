LIVE - Calciomercato Roma: ore decisive per Summerville. Vicino l'accordo per 50 milioni di euro. Si tratta sulle commissioni

Sono ore caldissime e frenetiche per il mercato della Roma. Tony D'Amico ha individuato in Crysencio Summerville l'acquisto da consegnare il prima possibile a Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso, dopo aver trovato l'accordo con il calciatore sta cercando l'intesa economica con il West Ham. L'intesa tra i due club dovrebbe arrivare per 50 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.

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14:15 - Nonostante nei giorni scorsi si è registrato l'interesse dell'Aston Villa su Summerville, secondo Alfredo Pedullà il club inglese non è sull'ala del West Ham. Il giornalista, nonostante confermi come il focus del club giallorosso sia sull'olandese, smentisce le diverse offerte che la Roma avrebbe fatto per acquistare il classe 2001. La pista resta caldissima e potrebbe evolversi nelle prossime ore.

13:52 - Matteo Moretto, tramite un video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, conferma come non ci sia nessuna clausola rescissoria per il cartellino di Summerville, ma un patto tra il calciatore e il club. Secondo l'esperto di mercato, dopo il rifiuto arrivato nella notte da parte del West Ham, è in arrivo nella giornata di oggi un nuovo rilancio. La sensazione è che il club giallorosso sia disposto ad accontentare la richiesta economica.

13:31 - Trovata l'intesa di massima tra Roma e West Ham. Come riportato da Eleonora Trotta, i due club hanno trovato l'accordo per una cifra totale di 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per la definizione dell'affare manca solamente l'accordo in merito alle commissioni.

11:53 - Alfredo Pedullà fornisce ulteriori dettagli. La Roma sta vivendo con ottimismo queste ore decisive. Il giornalista conferma come la richiesta del club inglesi non arrivi a 50 milioni di sterline, ovvero 59 milioni di euro.

La #Roma vive con ottimismo queste ore, ha la sponda favorevole di #Summerville. Rispetto a due mesi fa, intanto è stata smontata la narrazione dei 50 milioni di sterline (boom) che il West Ham avrebbe voluto chiedere per cederlo https://t.co/MKUPRw8RVc — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 20, 2026

11:45 - Come riportato su X da Alfredo Pedullà, la Roma è completamente focalizzata su Crysencio Summerville. Le parti stanno ancora lavorando ma cresce la fiducia.

#Roma: focus solo su #Summerville. Lavori in corso e fiducia intatta (anzi in crescita) nel rispetto della deadline indicata ieri https://t.co/AaRMIYLV4H — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 20, 2026

11:29 - Arrivano ulteriori conferme anche da Gianluca Di Marzio. Il West Ham ha rifiutato la seconda offerta. Pronto un ultimo rilancio da dentro o fuori.

11:24 - Su X, anche Fabrizio Romano ha dato il suo aggiornamento sulla trattativa. La Roma è pronta ad inviare una terza offerta ufficiale. La seconda, rifiutata nella notte, ha superato i 45 milioni di euro. Oggi un nuovo tentativo: ore da dentro o fuori.

🚨🇳🇱 AS Roma are set to send a third official bid for Crysencio Summerville to West Ham.



Second proposal in excess of €45m also rejected by #WHUFC, Roma want to try again today.



Key hours ahead: in or out soon. pic.twitter.com/w1B6fgagRJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

11:22 - Arrivano conferme sul rifiuto dell'offerta da parte del West Ham anche da Filippo Biafora. Secondo il giornalista, i giallorossi sono pronti a spingersi al loro limite massimo per l'olandese.

Il #WestHam ha rifiutato la seconda proposta ufficiale della #ASRoma presentata ieri sera per #Summerville. I giallorossi alzeranno ulteriormente la propria offerta in queste ore, spingendosi al loro limite massimo per il giocatore olandese@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 20, 2026

11:00 - Come riportato da Matteo Moretto, nella notte il West Ham ha rifiutato la seconda offerta della Roma. Il club capitolino, però, non demorde ed è pronta ad effettuare un rilancio nella giornata di oggi. La distanza è molto ridotta.