Notte di festa per i 99 anni del club: oggi sarà svelata la nuova maglia

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - "Roma è nostra. Dimostriamolo ancora una volta. Avanti Romanisti!". II popolo giallorosso ha risposto presente all'invito della Curva Sud per celebrare i novantanove anni di vita del club capitolino.

Centinaia di tifosi si sono riuniti ieri sera nel centro della Capitale per aspettare la mezzanotte e festeggiare il novantanovesimo compleanno della Roma. Il punto di ritrovo, intorno alle ore 22:30, è stato Piazza San Silvestro, da cui è partito un corteo accompagnato da cori e bandiere che hanno colorato di giallorosso la città. Il popolo romanista ha sfilato per le strade di Roma fino ad arrivare in Via degli Uffici del Vicario 35, dove tutto è cominciato nel 1927. Una serata all'insegna dell'emozione, in cui i tifosi giallorossi hanno manifestato per l'ennesima volta tutto il proprio amore nei confronti della Ro-ma. Perché come recita un celebre coro della Curva Sud, "Passano gli anni, cambiano i giocatori ed anche i presidenti, ma noi saremo qua". Una passione e un sentimento che restano immutati nel tempo, un legame che resiste agli anni indipendentemente dai risultati sul campo. Non poteva esserci modo migliore per inaugurare la stagione che porterà ai festeggiamenti per i cento anni di storia della squadra giallorossa. Nel giorno in cui la Roma celebra il suo novantanovesimo compleanno, il club presenterà la maglia per le gare casalinghe della stagione che inizierà lunedì 24 agosto con la sfida all'Olimpico contro la Fiorentina. Una piccola anticipazione è arrivata direttamente dalla società capitolina con un video postato sui propri canali social. Maglia di colore rosso con le classi che strisce Adidas, di colore oro, presenti sulle maniche. Ma, soprattutto, il ritorno del vecchio stemma con l'acronimo ASR, già presente sulle divise utilizzate dagli uomini di Gasperini in allenamento. Nel frattempo, prosegue con grande entusiasmo e partecipazione la campagna abbonamenti. Sono già circa 35.000 le tessere rinnovate a due settimane di distanza dal lancio della campagna. La mini-fase dei rinnovi con conferma del posto per coloro che hanno acquistato per la prima volta in waiting list o vendita libera nella stagione 2025/26 terminerà alle ore 12 di domani. Dalle 14:30, poi, sarà possibile rinnovare l'abbonamento scegliendo il posto in un settore diverso da quello dello scorso anno. La quota delle 40.000 tessere è dietro l'angolo.