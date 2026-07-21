Taylor annuncia l'addio: a 47 anni di ritira l'arbitro inglese

🚨 BREAKING: Anthony Taylor announces retirement from refereeing. Englishman officiated 831 games across 2 decades (including every domestic cup final) & bows out aged 47 after taking charge of #Portugal vs #Spain in last-16 of #FIFAWorldCup @TheAthleticFC https://t.co/EW75W55pAy— David Ornstein (@David_Ornstein) July 21, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Con Summerville diretto verso la Roma, l'Aston Villa, che era sulle tracce dell'olandese, cambia obiettivo. Come scrive Fabrizio Romano i Villains hanno messo nel mirino Garnacho, anche lui nella list...
La Roma sta per chiudere il primo colpo di mercato, ovvero Summerville. Il ds D'Amico però è al lavoro per completare la rosa. Come scrive il giornalista Lorenzo Canicchio, presto il club giallorosso...
Mondiale amaro per la Francia, che ha terminato la competizione soltanto al quarto posto. E Manu Konè, qualche giorno dopo la fine della Coppa del Mondo, non ha nascosto la propria delusione: "Non ab...
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