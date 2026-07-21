Taylor annuncia l'addio: a 47 anni di ritira l'arbitro inglese

Non c'è bisogno di spiegare perché Taylor è famoso, purtroppo, a Roma. Bene, secondo le informazioni del giornalista, il direttore di gara di Roma-Siviglia, e del rigore clamoroso non concesso per un fallo di mano (ecco spiegato il motivo) ha deciso di ritirarsi.

Lascia a 48 anni e dopo aver diretto Portogallo-Spagna negli ottavi di finale del Mondiale che domenica scorsa si è concluso.