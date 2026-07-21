Calciomercato Roma, dopo Summerville D'Amico lavora ad altri colpi: per Tresoldi presto si entra nel vivo. Difficile Moreira, non tramonta Nusa

Tony D’Amico va avanti per i pochi eletti dell’#AsRoma di #Gasperini.— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 21, 2026
👉🏼 #Moreira difficile ma non impossibile
👉🏼 #Garnacho se ne riparlerà più avanti
👉🏼 #Nusa a fuoco lentissimo
👉🏼 #Tresoldi presto si entra nel vivo pic.twitter.com/4bY99h51jS
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Non c'è bisogno di spiegare perché Taylor è famoso, purtroppo, a Roma. Bene, secondo le informazioni del giornalista, il direttore di gara di Roma-Siviglia, e del rigore clamoroso non concesso per un...
Con Summerville diretto verso la Roma, l'Aston Villa, che era sulle tracce dell'olandese, cambia obiettivo. Come scrive Fabrizio Romano i Villains hanno messo nel mirino Garnacho, anche lui nella list...
Mondiale amaro per la Francia, che ha terminato la competizione soltanto al quarto posto. E Manu Konè, qualche giorno dopo la fine della Coppa del Mondo, non ha nascosto la propria delusione: "Non ab...
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