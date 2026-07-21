Calciomercato Roma, dopo Summerville D'Amico lavora ad altri colpi: per Tresoldi presto si entra nel vivo. Difficile Moreira, non tramonta Nusa

Taylor annuncia l'addio: a 47 anni di ritira l'arbitro inglese

lug 21, 17:03

Non c'è bisogno di spiegare perché Taylor è famoso, purtroppo, a Roma. Bene, secondo le informazioni del giornalista, il direttore di gara di Roma-Siviglia, e del rigore clamoroso non concesso per un...