Calciomercato Roma, si tratta per Garnacho: il Chelsea vuole un'operazione a titolo definitivo

Aston Villa working on a loan offer to sign Alejandro Garnacho as @mjmarr_star called.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 21, 2026
Chelsea told Roma they want a permanent exit, but club-to-club talks ongoing with a conditional obligation clause under discussion.
Nicolas Jackson remains on Villa's radar as well.🟣 pic.twitter.com/3jZQOYEAAn
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Rimane solo Nusa, adesso alla Roma, secondo il giornalista. Il rilancio monstre per Sumerville ha di fatto chiuso ogni possibilità ai giallorossi di prendere l'esterno olandese del West Ham. Nella lis...
Dopo Summerville potrebbe saltare anche Garnacho in casa Roma. Secondo le informazioni appena riportate dal giornalista - che prima dava una situazione ancora da chiarire - il trasferimento dal Chelse...
Ormai Summeville è sfumato: l'Al-Hilal ha praticamente chiuso per il giocatore olandese sulla base di 80milioni di euro. E adesso la Roma è costretta a guardare verso altri obiettivi. Secondo il gior...
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