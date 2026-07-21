Stasera festa per i 99 anni della Roma

I romanitisi prenderanno Roma per festeggiare il 99° anno della fondazione del club. Le vie del centro storico, come da tradizione, saranno il palcoscenico delle celebrazioni tra il 21 e il 22 luglio. Attesi cort, striscioni e bandiere giganti per le strade. La scorsa estate Piazza Navona plena di tifosi della Roma fuuna cartolina che fece il giro del mondo. Si attende una grandissima partecipazione anche questa estate: il punto di raduno è stato fissato a Piazza San Silvestro stasera alle ore 22.30.

L'ha confermato la Curva Sud attraverso un comunicato, [...]

(Corsport)