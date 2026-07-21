News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Stasera festa per i 99 anni della Roma

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 8:15
STADIO
Aggiungi come fonte preferita su Google
I romanitisi prenderanno Roma per festeggiare il 99° anno della fondazione del club. Le vie del centro storico, come da tradizione, saranno il palcoscenico delle celebrazioni tra il 21 e il 22 luglio. Attesi cort, striscioni e bandiere giganti per le strade. La scorsa estate Piazza Navona plena di tifosi della Roma fuuna cartolina che fece il giro del mondo. Si attende una grandissima partecipazione anche questa estate: il punto di raduno è stato fissato a Piazza San Silvestro stasera alle ore 22.30.
L'ha confermato la Curva Sud attraverso un comunicato, [...]
(Corsport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

crysencio summerville

Summerville, ecco l'uomo che mancava

lug 21, 9:32

Dopo un anno d'attesa, l'esterno sinistro di piede destro che tanto ha chiesto e voluto Gasperini sembra aver trovato un volto, quello di Summerville. A meno di novità dell'ultima ora, la prima casell...

summerville

Summerville finalmente è romanista

lug 21, 8:56

IL ROMANISTA (F. PASTORE) - Quel motore diesel abbinato da Gasperini al mercato della Roma non più tardi di tre giorni fa ha finalmente innestato il turbo. La tanto agognata accelerazione porterà già...

dovbyk 2

Genoa all'attacco, Dovbyk-Arokodare

lug 21, 8:48

Si continua a faticare a Moena esenza sconti per Colombo e compagni sotto gli occhi attenti dello staff di De Rossi ma anche dei tanti tifosi che hanno raggiunto la Fata delle Dolomiti per seguire da...

NOTIZIE POPOLARI
Summerville

LIVE - Calciomercato Roma, attesa domani la risposta del West Ham per Summerville, proposta da circa 50 milioni di euro. Dall'Inghilterra: anche l'Aston Villa sull'olandese

lug 20, 11:00
cah Mbaye

Calciomercato Roma, spunta anche Mbaye: il PSG può aprire al prestito

lug 20, 9:52
IPA86297141

Calciomercato Roma, Moreira solo alle condizioni dei giallorossi

lug 20, 19:08
120106056-1762250c-3948-4cc4-b628-74ed19b48da1

Calciomercato Roma, il Liverpool mette nel mirino Koné: è in cima alla lista

lug 20, 18:42
manu kone 1

Calciomercato Roma: proseguono i contatti tra il Manchester United e l'agente di Koné. Il giocatore vuole la Premier League

lug 20, 14:24
big massimo ascolto

ROSSOMANDO: "50 milioni per Summerville? Ormai i prezzi sono questi" - FELICI: "Gasperini ha cercato di trasmettere serenità"

lug 20, 16:00
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading