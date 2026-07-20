News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma: proseguono i contatti tra il Manchester United e l'agente di Koné. Il giocatore vuole la Premier League

Mercato
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 20 luglio 2026 alle 14:24
manu kone 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Manu Koné potrebbe essere il sacrificio dell'estate in casa Roma. Il centrocampista, dopo un Mondiale giocato da protagonista in cui si è messo notevolmente in mostra, piace molto a diversi club di Premier League. 
Su tutti c'è il Manchester United: come riportato da Eleonora Trotta sul proprio canale Youtube, proseguono i contatti tra il club inglese l'agente del francese. Koné vuole partire e fare uno step in avanti nella sua carriera giocando in Premier League. Anche Chelsea, Arsenal e Liverpool hanno effettuati dei sondaggi per il centrocampista. La Roma aspetta l'offerta giusta per prendere in considerazione la sua cessione. 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

Guardiola

Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola: proposto il ruolo di Ct

lug 20, 14:01

La nazionale italiana non ha ancora un commissario tecnico. Il nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, che ha scelto Paolo Maldini come direttore tecnico, accompagnato da Leonardo nel ruolo di a...

STADIO

Campagna abbonamenti: al via la fase 1.2. Ecco come confermare il proprio posto

lug 20, 12:37

Da oggi, 20 luglio, alle ore 10, è partita la fase 1.2 di vendita degli abbonamenti per la stagione 2026-2027. Il club giallorosso ha spiegato le modalità di vendita per rinnovare il proprio abbonamen...

ed4ac7b2a886-luc0009

Instagram, la carica di Hermoso dopo la prima settimana di ritiro: "Di nuovo all'opera"

lug 20, 12:08

Mario Hermoso è pronto a vivere un'altra stagione da protagonista. Lo spagnolo, sotto alla guida di Gian Piero Gasperini, è riuscito a trovare continuità e a giocare ad alti livelli con la maglia dell...

NOTIZIE POPOLARI
Summerville-4

LIVE - Calciomercato Roma, all-in su Summerville: smentita la presenza di una clausola, c'è un gentlemen’s agreement tra giocatore ed il West Ham

lug 19, 18:13
konecc81 in roma fiorentina

Calciomercato Roma, fissato il prezzo di Koné

lug 19, 16:54
Summerville

LIVE - Calciomercato Roma: ore decisive per Summerville. Vicino l'accordo per 50 milioni di euro. Si tratta sulle commissioni

lug 20, 11:00
summerville

Primo colpo per Gasp: Summerville in arrivo

lug 20, 7:33
cah Mbaye

Calciomercato Roma, spunta anche Mbaye: il PSG può aprire al prestito

lug 20, 9:52
garnacho

Calciomercato Roma, Garnacho proposto alla Fiorentina: il giocatore continua a dare priorità ai giallorossi

lug 20, 8:49
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading