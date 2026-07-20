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Calciomercato Roma: per la fascia spunta anche l‘ipotesi Schjelderup del Benfica

Mercato
di MatteoM
lunedì, 20 luglio 2026 alle 23:26
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Oltre a Summerville e a Moreira, la Roma valuta anche altre alternative, come Andreas Schjelderup del Benfica.
La Roma è in trattativa per Crysencio Summerville e Diego Moreira per rinforzare la rosa da consegnare a Gian Piero Gasperini. Come riportato da Gianluca Di Marzio su X, però, per la fascia potrebbe tornare di moda anche il nome di Andreas Schjelderup del Benfica. Il norvegese classe 2004 era già stato seguito lo scorso anno ed ora con l’addio di Josè Mourinho, si potrebbe pensare di tornare su di lui. 

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