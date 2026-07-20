Calciomercato Roma: per la fascia spunta anche l‘ipotesi Schjelderup del Benfica

Alla @OfficialASRoma piace anche Andreas Schjelderup per la fascia. @SkySport https://t.co/V5yR7wIolj— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 20, 2026
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