ROSSOMANDO: "50 milioni per Summerville? Ormai i prezzi sono questi" - FELICI: "Gasperini ha cercato di trasmettere serenità"

Le complesse trattative della Roma per i grandi obiettivi estivi e l'analisi del mercato rimangono i temi centrali nei dibattiti radiofonici capitoli. Marco Valerio Rossomando si sofferma sulle cifre importanti necessarie per arrivare all'esterno del West Ham: "50 milioni per Summerville? Ormai i prezzi sono questi, la trattativa è molto onerosa, ma se vuoi prendere un esterno forte dalla Premier League il costo è quello". Un contesto di mercato non semplice, le cui fatiche si riflettono anche nelle parole del tecnico giallorosso, commentate da Antonio Felici: "Gasperini ha cercato di trasmettere serenità ma non ha negato le difficoltà e le inefficienze".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Io avrei già lasciato perdere. È un buon giocatore, però non è uno che fa la differenza: la fanno i soldi, non il giocatore. Io avrei già girato in un’altra direzione. La vicenda Greenwood mi ha colpito in una certa maniera. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

Mi aspettavo un Gasperini arrabbiato, come l’anno scorso: siamo nella stessa situazione. Molte volte, a seconda di chi abbiamo vicino all’allenatore o no, la situazione della Roma è identica a quella dell’anno scorso. Per me il sacrificato sarà Koné. (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)

Io un Soulé così me lo terrei. Sarà arrivato un po’ appesantito, però mi sembra uno che ci tiene. Garnacho invece mi dà la sensazione che voglia rilanciarsi e, se alla fine Mati dovesse partire, i giallorossi puntassero sul giocatore del Chelsea ci potrebbe stare, è uno di quei profili su cui Gasperini può lavorare (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

50 milioni per Summerville? Ormai i prezzi sono questi, la trattativa è molto onerosa, ma se vuoi prendere un esterno forte dalla Premier League il costo è quello (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport, 90.9)

Per Summerville parliamo quasi di un acquisto politico, come fu per Iturbe qualche anno fa, anche se in quel caso non fummo molto fortunati. Dopo il caso Celik serviva dare una risposta, e lo si fa facendo l’acquisto più importante di questa sessione di mercato, infatti non credo che la Roma spenderà di più per qualcun altro (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Io mi fido di Gasperini, che mi ha portato fino al terzo posto, un risultato ritenuto impossibile in certi momenti della stagione, ma anche dei giocatori, del gruppo storico che mi ha portato a questo risultato (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Io ho la sensazione che Soulé possa rimanere, anche perché mi sembra difficile che una squadra possa offrire 40 milioni. Penso anche che se Mati rimanesse, Summerville arrivasse, e Pellegrini venisse rinnovato, si potrebbe cercare comunque un’altro giocatore, ovviamente in prestito in questo caso, come Garnacho (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma sta cercando di prendere Summerville alle cifre che ritiene più giuste e che sono inferiori ai 53 milioni di euro. Anche la terza offerta sarà inferiore ai 50 milioni di euro (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Summerville è un giocatore che non può valere 50 milioni, al massimo 30. Il problema è che nelle passate stagioni sono stati spesi i soldi, ma male (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

La trattativa per Summerville sta andando bene, non posso che essere ottimista sul fatto che arrivi (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Gasperini ha cercato di trasmettere serenità ma non ha negato le difficoltà e le inefficienze (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)