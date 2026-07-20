Roma femminile, è iniziata la stagione: ci sono tutti i volti nuovi

Oggi la Roma femminile del nuovo mister Piovani ha iniziato la preparazione. Nel pomeriggio, al Giulio Onesti, il gruppo al completo ha iniziato a sudare. La settimana scorsa è stata dedicata alle visite mediche e ai test. Oggi si è iniziato a fare sul serio. I

In attesa degli annunci ufficiali c'erano tutti i volti nuovi. Da Piemonte a Oliviero, passando per Ottey e anche a Doms. Inoltre c'erano anche Vergani e Sofia Janhukainen.

Ci potrebbero essere ulteriori movimenti nel corso delle prossime settimane.

(LR24)