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Roma femminile, è iniziata la stagione: ci sono tutti i volti nuovi

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di R.P.
lunedì, 20 luglio 2026 alle 20:46
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Oggi la Roma femminile del nuovo mister Piovani ha iniziato la preparazione. Nel pomeriggio, al Giulio Onesti, il gruppo al completo ha iniziato a sudare. La settimana scorsa è stata dedicata alle visite mediche e ai test. Oggi si è iniziato a fare sul serio. I
In attesa degli annunci ufficiali c'erano tutti i volti nuovi. Da Piemonte a Oliviero, passando per Ottey e anche a Doms. Inoltre c'erano anche Vergani e Sofia Janhukainen.
Ci potrebbero essere ulteriori movimenti nel corso delle prossime settimane. 
(LR24)

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