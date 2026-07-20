Roma femminile, è iniziata la stagione: ci sono tutti i volti nuovi

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Secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, la Roma sarebbe sulle tracce di Belghali, esterno del Verona, cercato dall'Inter. Protagonista al Mondiale con la maglia dell'Algeria, secondo il s...
C'è vita oltre Summerville che, al momento, sta catalizzando l'interesse dei tifosi della Roma. La Roma ha presentato una terza offerta e attende una risposta da parte degli inglesi. Nel frattempo, p...
Non solo il Manchester United, ma le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra rilanciano di un interesse del Liverpool per Manu Koné. Secondo il sito in questione, i Reds, dopo averlo visto al Mon...
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