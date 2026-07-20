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Calciomercato Roma, Garnacho proposto alla Fiorentina: il giocatore continua a dare priorità ai giallorossi

Mercato
di AlessandroLM
lunedì, 20 luglio 2026 alle 8:49
garnacho
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Alejandro Garnacho sarebbe stato proposto anche alla Fiorentina, ma la volontà del giocatore resterebbe quella di approdare alla Roma. È quanto riportato dal giornalista Niccolò Santi, che su X scrive: “Proposto Alejandro Garnacho alla Fiorentina. Il giocatore vuole la Roma”. La pista che porta all’esterno argentino, però, resta al momento in una fase di stallo. La Roma continua a seguire con attenzione la situazione, ma l’operazione è legata soprattutto alla formula del trasferimento. I giallorossi, infatti, preferirebbero un prestito, mentre il Chelsea punta a una cessione a titolo definitivo. Per il momento non si registrano offerte concrete in grado di sbloccare la situazione. Qualora Garnacho dovesse rimanere sul mercato e il club inglese aprisse alla possibilità di un prestito, la Roma potrebbe tornare concretamente in corsa.

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